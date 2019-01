Den Erfolg von 2005 jetzt endlich wiederholt

Bei dem am Samstag ausgetragenen Ü32-Hallenfußballturnier in der Creglinger Sporthalle setzte sich im Endspiel die Mannschaft des SC Adelshofen gegen die Mannschaft des FSV Bad Windsheim mit 2:1 Toren durch. Das Spiel war lang ausgeglichen. Erst nach einer Zeitstrafe wegen einer Undiszipliniertheit eines Windsheimer Spielers konnte Adelshofen in Führung gehen und erzielte wenig später das zweite Tor. Für die Windsheimer reichte es nur noch zum Anschlusstreffer gegen die agressiveren Adelshöfer. Der SC Adelshofen war somit der strahlende Sieger des Turniers.

In den Gruppenspielen überzeugte der FSV Bad Windsheim, der alle seine Spiele gewann, bei einem überragenden Torverhältnis von 17:1 Toren. In der Gruppe B erreichte der SC Adelshofen drei Siege, lediglich im Spiel gegen den FC Igersheim gab es ein Unentschieden.

In 20 Gruppenspielen wurden die Platzierungen ermittelt, wobei sich die beiden Erstplatzierten der beiden Gruppen für das Endspiel qualifizieren konnten. Im kleinen Finale der beiden Gruppenzweiten zwischen dem TV Niederstetten und dem FC Igersheim stand es nach Spielende 1:1 unentschieden. Die Entscheidung um den dritten Platz brachte das Neunmeterschießen, das der FC Igersheim mit 5:3 Toren gewinnen konnte.

In beiden Gruppen ging es sehr knapp zu. In der Gruppe A erreichten drei Mannschaften jeweils sechs Punkte. Sogar das Torverhältnis zwischen Niederstetten und Creglingen mit jeweils 9:9 Toren war gleich, sodass der direkte Vergleich den Ausschlag für die Teilnahme zum Spiel um den dritten Platz gab. Auch in der Gruppe B erreichten drei Mannschaften jeweils fünf Punkte. Hier hatte dann der FC Igersheim bei 7:7 Toren auf Grund der mehr erzielten Tore den Vorteil gegenüber der Spvgg. Gammesfeld mit 6:6 Toren. Hier die weiteren Platzierungen: 5. Platz FC Creglingen (6 P.), 6. Platz FV Uffenheim (6 P.), 7. Platz Spvgg Gammesfeld (5 P.), 8. Platz Vorjahressieger SGM Weikersheim-Schäftersheim (5 P.), 9. Platz TSV Markelsheim (1 P.) und 10. Platz der Ochsenfurter SV. Bei Siegerehrung konnte Markus Scheuenstuhl allen Mannschaften Sachpreise überreichen. Insgesamt wurden die Spiele der zehn teilnehmenden Mannschaften in äußerst fairer Weise ausgetragen, was auch mit ein Verdienst Schiedsrichter Gerhard Kammleiter und Gerhard Kreiselmeier war. cde

