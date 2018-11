Den Titel-Favoriten erwartet kein Spaziergang

Da die SGM Taubertal/Röttingen überraschend in Wiesenbach mit 1:2 auf der Strecke blieb, konnte sich Tabellenführer SGM Weikersheim/Schäftersheim durch den glücklichen und schwer erkämpften 1:0-Erfolg im Derby gegen Verfolger FC Creglingen etwas absetzen. Der Vorsprung vor den nun spielfreien Unterfranken kann am Sonntag mit einem Sieg beim SC Amrichshausen auf sechs Punkte ausgebaut werden. Nachdem die Serie von sieben Spielen ohne Niederlage abgerissen ist, steht der FC Tabellendritte FC Creglingen im Verfolgerduell gegen den offensivstarken Vierten SV Edelfingen unter Zugzwang. Das zweite Spiel dieser Kategorie geht in Nagelsberg über die Bühne, wo die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim vor einer sehr hohen Hürde steht. Auch die Vergleiche in der unteren Tabellenhälfte haben richtungsweisende Bedeutung – sechs der sieben Teams sind unter sich. Bereits heute Abend erwartet der Tabellenzwölfte TV Niederstetten den Vorletzten DJK Bieringen zum Sechs-Punkte-Kampf. Die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern kämpft vor eigenem Publikum gegen den SC Wiesenbach mit dem Rücken zur Wand, und der FC Igersheim muss im Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Dörzbach/Klepsau unbedingt dreifach punkten, um sich etwas weiter vom tiefen Keller absetzen zu können. Diese Partie war ursprünglich an der Jagst angesetzt und wurde kurzfristig gedreht. Die Spvgg. Gammesfeld hofft nach sechs Spielen ohne Niederlage ihre Erfolgsserie gegen den Tabellennachbarn FSV Hollenbach II fortsetzen zu können.

SC Amrichshausen – SGM Weikersheim/Schäftersheim: Es war ein gewaltiges Stück Arbeit, dass der Tabellenführer im Spitzenspiel gegen den FC Creglingen verrichten musste. Der alte Rivale war ein gleichwertiger Gegner, der sich in dieser ausgeglichenen und chancenarmen Partie ein Remis verdient gehabt hätte. Nun wollen die Weikersheimer in Amrichshausen nachlegen und ihren Vorsprung auf den spielfreien Tabellenzweiten SGM Taubertal/Röttingen ausbauen. Der SC Amrichshausen wartet seit fünf Spielen auf einen Dreier und ging in den letzten drei Begegnungen völlig leer aus. Auf dem kleinen Platz im Künzelsauer Teilort taten sich die Gastmannschaften aber meist sehr schwer, die Hausherren sicherten sich in bisher sieben Begegnungen vor eigenem Publikum ihre gesamte bisherige Saisonausbeute von 12 Punkten. Das Gastspiel beim Tabellenelften wird also wohl kein Spaziergang für den Favoriten.

FC Creglingen – SV Edelfingen: Nach der äußerst unglücklichen 0:1-Niederlage in Schäftersheim muss der FC Creglingen nun unbedingt wieder zurück auf die Erfolgsspur, um die SGM Weikersheim/Schäftersheim nicht aus den Augen zu verlieren. Dies wird dem Team von Stefan Roth gegen den SV Edelfingen sicher nicht leicht fallen. Die Gäste, die zuletzt vor eigenem Publikum die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern mit 6:1 abblitzen ließen, haben mit drei Treffern im Schnitt enorme Offensivqualitäten und wollen diese Stärke natürlich auch in Creglingen ausspielen. Bei einem Sieg könnte der Aufsteiger mit seinem Gastgeber nach Punkten gleichziehen und aufgrund der besseren Tordifferenz die Plätze tauschen. Der FCC ist allerdings zuhause in dieser Saison eine Macht.

FC Phönix Nagelsberg – SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim: Wie der SV Edelfingen hat auch die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim nach 12 Spielen 22 Punkte auf dem Konto, einen Zähler mehr als ihr Gastgeber FC Phönix Nagelsberg. Der Neuling brauchte etwas Zeit, um sich in der neuen Umgebung zu akklimatisieren und hat dann in den letzten Wochen stark aufgetrumpft. Seit der 1:2-Niederlage am 30. September im Derby beim SC Amrichshausen hat die Elf von Witali Baron nicht mehr verloren: Ein Unentschieden und fünf Siege hintereinander sind die stolze Bilanz der letzten sechs Spiele. Die SGM hatte einen Durchhänger mit nur zwei Punkten aus drei Spielen, ehe sie zuletzt den SC Amrichshausen mit 6:1 vom Platz fegte. Auch der letzte Sieg des Aufsteigers im Künzelsauer Altkreisduell beim FSV Hollenbach II fiel mit 3:0 recht deutlich aus.

Spvgg. Gammesfeld – FSV Hollenbach II: Wie der FC Phönix Nagelsberg verlor auch die Spvgg. Gammesfeld letztmals Ende September und ist nun schon sechs Spiele ungeschlagen. 14 der insgesamt 15 Punkte wurden in diesem Zeitraum eingefahren und die Landwehr-Truppe hat sich vom letzten auf den 8. Platz hochgearbeitet. Nun hofft die Spielvereinigung mit einem Heimsieg gegen den FSV Hollenbach ihr Konto ausgleichen zu können. Die unberechenbaren Gäste haben bisher eine durchwachsene Saison gespielt und weisen mit je vier Siegen, Unentschieden und Niederlagen eine ausgeglichene Gesamtbilanz aus.

Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern – SC Wiesenbach: Während Gammesfeld und Nagelsberg letztmals am 30. September verloren haben, hat die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern seither nicht mehr gewonnen. Lediglich zwei Zähler blieben in den letzten sieben Spielen auf dem Konto hängen, und das Team des Trainergespanns Peter Lanig und Rudi Mauritz wurde bis zum drittletzten Platz nach unten durchgereicht. Bei Punktgleichheit mit dem Vorletzten DJK Bieringen ist nun dringend ein Heimsieg gegen den SC Wiesenbach erforderlich. Die Gäste meldeten sich, nach zwei Unentschieden und drei Niederlagen in den vorausgegangenen fünf Spielen, mit einem unerwarteten 2:1-Heimerfolg gegen den Tabellenzweiten SGM Taubertal/Röttingen zurück.

FC Igersheim – TSV Dörzbach/Klepsau: Die schier hoffnungslose Lage des TSV Dörzbach/Klepsau hat sich durch die 1:3-Niederlage im Sechs-Punkte-Kellerduell bei der DJK Bieringen noch weiter verschlechtert – der Tabellenvorletzte hat den Abstand zum Schlusslicht auf sieben Zähler ausgebaut. Da die Jagsttäler viele langzeitverletzte Spieler haben, ist auch keine Verbesserung in Sicht. Für den FC Igersheim, der sich zuletzt der Spvgg. Gammesfeld vor eigenem Publikum deutlich mit 1:4 beugen musste, ist am Sonntag ein Heimsieg gegen den designierten Absteiger absolute Pflicht. Die Partie am Sonntag war ursprünglich auf Gegners Platz angesetzt und wurde kurzfristig gedreht.

TV Niederstetten – DJK Bieringen: Nur fünf Tage nach dem 3:1-Erfolg im Jagsttal-Derby steht für den Tabellenvorletzten DJK Bieringen heute Abend (Anstoß 19 Uhr) in der vorgezogenen Partie beim Zwölften in Niederstetten gleich der nächste Sechs-Punkte-Abstiegskampf auf dem Spielplan. Der zuletzt spielfreie TVN, der im Vorjahr auf den allerletzten Drücker den Klassenerhalt schaffte, hat in dieser Saison erst drei Spiele gewonnen und nur ein winziges Pünktchen mehr auf dem Konto als sein Gast. Nach dem obligatorischen Auswärtssieg vor knapp zwei Wochen beim Schlusslicht muss also gegen den Vorletzten unbedingt nachgelegt werden. Im Vorjahr gingen alle sechs Punkte an die DJK, die einem 3:1-Hinrundensieg vor eigenem Publikum in der zweiten Halbserie ein 1:0 am Vorbach folgen ließ.

Spielfrei ist die SGM Taubertal/Röttingen.

