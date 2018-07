Den „Volltreffer“ gibt es am 8. August

Anzeige

Die 23. Auflage der FN-Fußballbeilage ist gerade voll in der Produktion. Der „Volltreffer“ erscheint im gewohnten Umfang von 56 Seiten am Mittwoch, 8. August. Alle Namen und Fakten zum Amateurfußball, aber auch zur TSG Hoffenheim und zu den Würzburg Kickers sind dann wieder zusammengetragen. Für alle, die es nicht mehr erwarten können, werden wir ab morgen jeden Tag bis 7. August als „Anschmecker“ je einen Artikel auf www.fnweb.de in der Rubrik „Volltreffer“ veröffentlichen. Viel Spaß beim Lesen! red