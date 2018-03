Der 13. und der 18. Spieltag sind komplett neu angesetzt

Anzeige

Die Partien des 13. Spieltages der Fußball-Kreisliga Buchen (ausgefallen am 12. November und am 4. März) werden nachgeholt am Mittwoch, 25. April, um 18.30 Uhr: TV Hardheim – SV Seckach, SG Erfeld/Gerichtstetten – TSV Mudau, Eintracht Walldürn – TSV Höpfingen II, SV Bretzingen – VfL Eberstadt, Spvgg Hainstadt – TSV Götzingen, SV Osterburken II – FC Schweinberg und FC Donebach – VfB Heidersbach

Die am Sonntag, 18. März, ausgefallenen Partien des 18. Spieltags der Fußball-Kreisliga Buchen sind neu angesetzt für Mittwoch, 2. Mai, um 18.30 Uhr: SG Erfeld/Gerichtstetten – FC Schweinberg, TV Hardheim – VfB Heidersbach, SV Seckach – TSV Götzingen, TSV Mudau – VfL Eberstadt, Spvgg Hainstadt – FC Donebach, SV Bretzingen – SV Osterburken II.

Wegen Terminüberschneidung mit der Partie SV Osterburken – TSV Strümpfelbrunn in der Landesliga Odenwald muss das ursprünglich für den 11. April geplante Nachholspiel der Kreisliga Buchen zwischen Osterburken II und Götzingen um einen Tag auf Donnerstag, 12. April, um 18 Uhr verschoben werden.