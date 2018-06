Der „23. Mann“ ist jetzt immer häufiger eine Frau

Anzeige

Während hier die Anzahl mit 15 gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben sei, falle auf der anderen Seite ein Rückgang um zwei auf bei denen, die mit dem geforderten Soll übereinstimmten, und zwar vom FV Oberlauda über den SV Schönfeld, TSV Assamstadt, SG Dittwar/Heckfeld und den TSV Tauberbischofsheim bis hin zur SG Welzbachtal. Nach einem kurzen Abstecher zu den fünf teilweise sehr arbeitsintensiven Ausschusssitzungen und der gelungenen Jahresfeier in Schweigern wandte sich der Vorsitzende daraufhin der Saison 2017/18 zu, in die man mit fünf Schiedsrichtern und drei Beobachtern gestartet sei: Mario Hildenbrand (Regionalliga und Assistent in der Dritten Liga), Fatih Kerem Icli (Oberliga und Assistent in der Regionalliga), Björn Schumann (Verbandsliga und Assistent in der Oberliga) sowie Roman Deppisch und Alexander Drach in der Landesliga.

Hinzu hätten sich außerdem noch die Beobachter Peter Weingärtner (TSV Gerchsheim), Steffen Holler (SV Königshofen) und Manfred Semmler (TSV Schweigern) gesellt, reduziert künftig auf Weingärtner und Semmler, äußerte der führende Kopf der Gilde, der danach die Klassifizierung für 2018/19 bekanntgab. Die Liste umfasse dabei Mario Hildenbrand (SV Nassig; Regionalliga und Dritt-Assistent), Fatih Kerem Icli (FV Oberlauda; Verbandsliga), Björn Schumann (SV Windischbuch; Verbandsliga), Roman Deppisch (SG Welzbachtal; Aufstieg in die Verbandsliga), Alexander Drach (SV Gamburg; Landesliga), Markus Kohler (SV Windischbuch; Aufstieg in die Landesliga) und Benedikt Ertl (TSV Assamstadt; Aufstieg in die Landesliga), womit die Vereinigung in der neuen Runde mit sieben Unparteiischen auf Verbandsebene für den richtigen Pfiff sorge.

Funktionierende Gemeinschaft

Zum einen betrachte er diese Qualifizierungen als Beleg der guten Arbeit mit dem Nachwuchs und zum anderen zeuge dies auch von einer vollauf funktionierenden Gemeinschaft, bekräftigte der Vorsitzende, der über einen Schwenk zu den Paten für die Neulinge ausdrücklich unterstrich, dass für einen geregelten Spielbetrieb die Referees an der Basis allerdings genauso wichtig seien. Hier gelte es, den steten Einsatz in das Blickfeld zu rücken, auch gebracht beim alljährlichen nordbadischen Hallenturnier, bei dem die Mannschaft mit den Betreuern Alexander Drach und Markus Kohler den dritten Platz belegte, betonte Manfred Semmler, der abschließend etliche Mitstreiter namentlich würdigte, vor allem das Team mit dem Vorsitzenden des Fußballkreises, Georg Alter (Uissigheim).

Nach diesen detaillierten Ausführungen ging das Wort daraufhin an Andy Grüßung (FC Eichel), Spieleinteiler neben Manfred Semmler, der in seinem Resümee anmerkte, dass sich die Verantwortlichen in einer langen Saison immer flexibel gezeigt hätten. Angehalten, insgesamt 2647 unterschiedliche Partien zu besetzen, entspreche dies einem Schnitt von rund 25 Begegnungen pro Schiedsrichter, wobei der Spitzenreiter an der 100er-Marke kratzte, so die Aussage. Bedauerlich sei allerdings, hieß es weiter, dass man mit 314 Rückgaben und damit einer Quote von knapp zwölf Prozent einen traurigen Stand zu verzeichnen habe, weshalb man in diesem Bereich dringend eine den Aufwand reduzierende Kehrtwende anmahnte, um danach noch den zumeist problemlosen Austausch mit den anderen Fußballkreisen hervorzuheben.

Nach nunmehr zwei Jahren im Amt wisse man jetzt um die massiven zeitlichen Anforderungen in dieser Funktion, erklärte im Anschluss für den noch relativ neu installierten sogenannten Lehrstab Roman Deppisch auch namens Lehrwart Fatih Icli und Alexander Drach, wobei der Sprecher über die diversen angebotenen Referate das Augenmerk vor allem auf den erst kürzlich absolvierten Neulingslehrgang lenkte. Nach einem speziellen Lob an den TSV Tauberbischofsheim für die gewährte Unterstützung und dem Verweis auf 21 erfolgreiche Seminarteilnehmer schloss Andreas Bischof (FC Hundheim/Steinbach) den Reigen der Jahresberichte ab.

Der Stellvertreter im Ausschuss, der gleichzeitig als Vorsitzender der Jungschiedsrichtergruppe fungiert, bilanzierte hier zum durchweg rührigen Zusammenschluss mit jeweils ordentlicher Beteiligung, dass man zuletzt in unregelmäßigen Abständen zahlreiche Weiterbildungen wahrgenommen habe. Als Höhepunkt sei dabei das bereits dritte Trainings-Wochenende in Hundheim zu nennen, das man daher demnächst in einer veränderten Form über zwei Tage in Nassig erneut offeriere, fügte Bischof an, bevor er sich noch mit verschiedenen Analysen beschäftigte.

Nachdem der Antrag von Peter Weingärtner auf Entlastung die einmütige Billigung gefunden hatte, abgerundet durch etliche Hinweise, gehörte das Mikrofon bei der Versammlung dann dem stellvertretenden Vorsitzenden des Fußballkreises Tauberbischofsheim, Jürgen Umminger, der an den bekannten Slogan „Sei fair zum 23. Mann - ohne Schiri geht es nicht“ erinnerte. Leider werde das Motto viel zu oft gewissermaßen „mit Füßen getreten“, bedauerte der Laudaer, der sich über eine Saison ohne Spielabbrüche in den Fußballkreisen Tauberbischofsheim und Buchen sichtlich erfreut zeigte sowie die reibungslose Zusammenarbeit lobte.

Dieses gute Einvernehmen bestätigten ebenfalls für die Vereinigungen der Unparteiischen in Buchen und Bad Mergentheim die Repräsentanten Felix Beuchert und Kurt Immel, die gemeinsam den tauberbischofsheimer Schiedsrichtern zur „guten Quote im höheren Bereich“ gratulierten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.06.2018