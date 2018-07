Der Ü40-Meister steht fest

Anzeige

In einem spannenden Finale um die Badische Meisterschaft Ü40-Großfeld hatte die SG Mingolsheim/Wiesental das glücklichere Ende für sich und sicherte sich nach Elfmeterschießen mit einem 4:3-Erfolg über die SG Auerbach/Rittersbach den Titel.

Schon nach fünf Minuten brachte Manfred Stoitzner die Hausherren per Kopf mit 1:0 in Führung. In der 46. Minute köpfte ein Spieler der SG den Ball unglücklich zum Ausgleich ins eigene Tor. So blieb es bis zum Ende beim Remis, das Elfmeterschießen musste entscheiden.

Somit ist die SG Mingolsheim/Wiesental für die Süddeutsche Meisterschaft am 28./29. Juli bei der TSG Hofherrnweiler qualifiziert. Dort sind auch der FC Bayern München, der SV Erzhausen, der FC 09 Überlingen und die TSG Hofherrnweiler/Unterrombach dabei. Der Meister und Vizemeister der Süddeutschen Ü40-Meisterschaft qualifiziert sich wiederum für den DFB-Ü40-Cup vom 14. bis 16. August in Berlin. bfv