Der Abstiegskampf verspricht große Spannung

Uissigheim/G. II – Schönfeld 2:4

Tore: 0:1 (21.) und 1:2 (30.) Sebastian Kraft, 1:1 (28.) und 2:4 (61., Elfmeter) Andre Göbel, 1:3 (33.) und 1:4 (55.) Marius Heck.

Nachdem die Gäste in Führung geganggen waren, antwortete SpG Uissigheim II/Gamburg postwendend. Doch der Aufsteiger aus Schönfeld setzte sofort wieder nach und ging erneut in Front. Nach der Pause bauten sie ihre Führung aus, die Heimelf kam am Ende nicht mehr heran.

Boxtal/M. II – Bobstadt/Ass. III 0:1

Tor: 0:1 (28.) Philipp Behringer.

Die Gäste von der SpG Bobstadt/Assamstadt III waren vor allem in der ersten Hälfte der Partie deutlich gefährlicher und gingen deshalb auch verdient mit einer Führung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel spürte man bei den Hausherren mehr Bemühen, doch sie agierten harm- und auch erfolglos. So blieb es beim Gästesieg.

Hundheim/St. II – Uiffingen 4:1

Tore: 1:0 (24.) Michael Lutz, 1:1 (53.) Andreas Thurmann, 2:1 (60.) Stefan Bischof, 3:1 (82.) Dominik Christoph, 4:1 (91.) Daniel Bundschuh.

Der FC zeigte eine gute Leistung und hatte das Spiel im Griff. Da sie jedoch einige Chancen liegen ließen, gingen sie nur mit einer 1:0-Führung in die Pause. Danach wurden die Gäste stärker und kamen zum Ausgleich. Die Heimelf blieb durch Konter gefährlich und nutzte in dieser Phase nun ihre Chancen zum letztlich verdienten Sieg.

SV Anadolu – Brehmbachtal II 2:1

Tore: 0:1 (20.) Felix Klingert, 1:1 (47.) Yildirim Mücahit, 2:1 (86.) Mehmet Gökgür.

Die beiden Mannschaften lieferten sich eine hart umkämpfte Partie. der SV Anadolu scheiterte in der ersten Halbzeit mehrfach am starken Gästekeeper Mirko Schneider. Aus dem Gewühl heraus traf dann der FV und blieb weiter am Drücker. Nach der Pause glich die Heimelf aus und hatte etwas mehr von der Partie. Nach dem Führungstreffer für den SV wurde das Spiel in der Schlussphase noch etwas hitzig.

Impfingen – Vikt. Werth. II/ G. 8:0

Tore: 1:0 (10., Foulelfmeter), 2:0 (13.), Foulelfmeter, 4:0 (66.), 5:0 (72.) und 7:0 (77.) jeweils Max Weiske, 3:0 (50.) Mouath Salama, 6:0 (74.) und 8:0 (82.) Mathias Fischer. – Rote Karte: Yanniv Honeck wegen Tätlichkeit (45., SpG Viktoria Werth.II/Grü.).

Die Gäste traten in Impfingen sehr schwach auf und mussten sogar froh sein, dass es bis zur Pause nur 2:0 stand. Auch in der zweiten Hälfte hatten sie kaum etwas dagegenzusetzen. Die TSG nutzte ihre Chancen nun besser und schoss jetzt ein Tor nach dem anderen.

Urphar/L./B. – Wittigh./Z. II 4:3

Tore: 1:0 (3.) Immanuel Valderrama, 1:1 (5.) Andreas Kordmann, 1:2 (28.) Simon Markert, 2:2 (43.) und 4:2 (71.) Pascal Endreß, 3:2 (69.) Holger Götzelmann, 4:3 (89.) Sebastian Berbner.

Die SpG Urphar/Lindelbach/Bettingen hatte einen guten Start, aber die Gäste glichen fast postwendend wieder aus. Danach spielte die SpG Wittighausen/Zimmern II etwas stärker auf und erzielten Mitte der ersten Hälfte die Gästeführung. Vor der Pause gelang den Gastgebern derAusgleich und mit diesem Spielstand gingen beide Teams in die Pause. In der zweiten Hälfte war die Heimelf stärker und ging in Führung. Eines der Tor von von Pascal Endreß fiel nach einer tollen Einzelleistung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018