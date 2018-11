Der alte Champion ist auch der neue

Der SV Großeicholzheim verteidigte die Hallenkreismeisterschaft 2018 Ü40, die der Fußballkreis Buchen am Samstag in der Sporthalle in Höpfingen ausrichtete. Vizemeister wurde der TSV Mudau, und auf den weiteren Plätzen folgten Eintracht Walldürn und der TSV Höpfingen. Unter der bewährten Turnierleitung des Fußballkreisvorsitzenden Klaus Zimmermann und des Pokalspielleiters Manfred Baumann (FC Schweinberg) einigten sich die vier teilnehmenden Mannschaften wie im Vorjahr bei einer Doppelrunde den Champion zu ermitteln. Bei den zwölf Partien boten die Aktiven attraktiven Hallenfußball und geizten auch nicht mit dem Toreschießen. So trafen die „Alten Herren“ 44 Mal ins Schwarze, so dass auch die Zuschauer auf ihre Kosten kamen. Erfreulich auch die stets faire Spielweise der Akteure, so dass die beiden Schiedsrichter Jochen Farrenkopf (SV Rippberg) und Rainer Apfelbacher (TV Hardheim ) insgesamt ein leichtes Amt hatten, und der Sanitätsdienst des DRK Höpfingen unter der Leitung von Jochen Schmid nicht ein einziges Mal zu Hilfe gerufen werden musste. Gastgeber TSV Höpfingen und Eintracht Walldürn eröffneten den Turnierreigen, den der Gast aus Walldürn mit 3:0 für sich entschied. Sodann trafen mit dem TSV Mudau und dem SV Großeicholzheim die beiden Favoriten aufeinander. Mit einem 3:1-Erfolg nahmen die Großeicholzheiner die schwere Hürde. In seinem zweiten Spiel kam dann der SV Großeicholzheim gegen den TSV Höpfingen über ein 0:0-Unentschieden nicht hinaus. Doch in den folgenden Begegnungen feierte der spätere Turniersieger stets klare Siege. Der zweite Platz zwischen Eintracht FSV Walldürn und dem TSV Mudau entschied der TSV Mudau für sich und holte sich die Vizemeisterschaft. Die Siegerehrung nahmen nach diesen gelungenen Hallenkreismeisterschaften Ü 40 Fußballkreisvorsitzende Klaus Zimmermann, der stellvertretende Präsident des Badischen Fußballvorsitzenden, Bürgermeister Jürgen Galm (Osterburken), und Pokalspielleiter Manfred Baumann, vor. Dabei lobten die Funktionäre die faire Spielweise der Akteure sowie die hervorragende Organisation des Turniers durch den TSV Höpfingen. Sodann überreichte Klaus Zimmermann dem Spielführer des SV Großeicholzheim, Wolfgang Schell, den von ihm gestifteten begehrten Pokal. Für alle vier teilnehmenden Mannschaften gab es außerdem Sachpreise. (ck)

