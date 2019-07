Der Aufsteiger will sich nach Kräften wehren

Verhältnismäßig ruhig verlief die Sommerpause beim VfR Gommersdorf in diesem Jahr. Im Vergleich zu den meisten Konkurrenten in der Verbandsliga Baden hielten sich die Transfers beim Aufsteiger VfR Gommersdorf in überschaubarem Rahmen.

Die fünf Wochen Pause sind wie im Flug vergangen. Nach dem Aufstieg und den anschließenden Feierlichkeiten zu Hause im Sportheim ließen die Spieler in den folgenden Tagen auf „Malle“, aber nicht nur dort, ihrer Freude über die gewonnene Meisterschaft freien Lauf. Nach insgesamt 39 (!) Pflichtspielen in Meisterschaft und Pokal hatte sich die Mannschaft um die Trainer Tobias Scheifler und Markus Gärtner das auch redlich verdient.

Mit Peter Hogen kommt ein neuer, aber bekannter Trainer, der im Jagsttal schon seine Spuren hinterlassen hatte. Die sechs Monate, die er von Januar bis Juni 2017 beim VfR tätig war, blieben nicht nur bei den Gommersdorfern, sondern auch bei dem erfahrenen Trainer haften. „Der VfR Gommersdorf ist ein solide geführter Verein. Deshalb gab es für mich nicht viel zu überlegen, als ich angerufen wurde, um den Posten beim VfR zu übernehmen“, sagte ein sichtlich froh gelaunter Hogen vor dem ersten Training. „Ich habe mich hier wohl gefühlt“, führte er weiter aus. Deshalb sei ihm auch eine Zusage leicht gefallen.

„Es wird in der Verbandsliga schon ’was anderes wie zuletzt in der Landesliga Odenwald. Aber wir werden versuchen, über fußballerische Elemente die einzelnen Akteure zu verbessern. Ich hoffe, dass uns das gelingt“, waren Hogens erste Gedanken. „Ich hoffe, dass ich es schaffe, eine Mannschaft zu formen, die konkurrenzfähig ist“, sagt Hogen weiter.

Die Verbandsliga hat an Qualität zugenommen, was bei den Wechseln in den Mannschaften in den Ballungsräumen ersichtlich ist. Hogen ist ein guter Kenner der Verbandsliga: „Es tauchen in einzelnen Kadern Spieler aus der Oberliga und noch höher auf. Es streben gleich mehrere Teams den Aufstieg an. „Die meisten werden gegen uns ja drei Punkte fest eingeplant haben, aber wir werden uns wehren“, verspricht Hogen schmunzelnd.

Als Zugänge können die Gommersdorfer im Verbandsligateam drei neue Spieler begrüßen. Julien Dotzauer (21, Spvgg. Möckmühl/Bezirksliga Unterland), Tobias Würzberger (29, TSV Unterschüpf/Kreisliga Tauberbischofsheim ) und Nico Hirschlein (26, SV Rengershausen/Kreisliga B). Der vierte Zugang ist Torhüter Leon Volk (19) aus der eigenen VfR-Jugend. Er war schon vergangene Saison mehrmals in der Kreisliga-Mannschaft zum Einsatz gekommen und hatte in einigen Landesligapartien auf der Ersatzbank Platz genommen.

Folgende Spiele sind bis zum Saisonstart terminiert: 14. Juli, 17 Uhr TSV Oberwittstadt – VfR (in Eubigheim); 20. Juli, 17 Uhr VfR – FSV Hollenbach; 21. Juli, 17 Uhr: VfR – FC Grünsfeld (Verbandspokal): 24. Juli, 19.30 Uhr VfR – Spvgg. Satteldorf; 31. Juli, 19 Uhr VfR – FV Elztal

Sollte der VfR sein Verbandspokalspiel gegen den FC Grünsfeld gewinnen, gibt es in der 2. Runde ein Freilos. Und in der 3. Runde käme dann der neue Drittligist SV Waldhof Mannheim nach Gommersdorf. eb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.07.2019