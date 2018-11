Der FC Bödigheim macht es zweistellig

Walldürn II – Höpfingen III 0:1

Nach einer Viertelstunde ging der TSV durch N. Münch mit 1:0 in Führung. Der Torschuss schien haltbar. Die Walldürner waren zwar optisch überlegen, aber am Strafraum waren sie mit ihrem Latein am Ende. Die Platzherren waren auch im zweiten Abschnitt die spielerisch bessere Mannschaft, aber ein Tor wollte ihnen einfach nicht gelingen. Gegen Ende des Spiels hatten sie drei gute Chancen, die aber auch vertan wurden. J. Vogt verletzte sich kurz vor Spielschluss und musste vom Platz getragen werden. So ging die Partie mit einer unglücklichen Niederlage zu Ende.

Eubigheim – Merchingen 4:0

Eubigheim wurde gleich zu Beginn immer stärker, und P. Zimprich erzielte das 1:0. Die Heimelf bekam die Kontrolle über das Spiel und stellte durch P. Zimprich, N. Körtge und G. Englert den verdienten 4:0-Endstand her.

Bödigh. – Erfeld/G.-B./B./A. II 10:0

Der FC ging bereits nach zehn Minuten durch F. Qallakaj in Führung. Fünf Minuten später erhöhte D. Mackert auf 2:0. V. Quallakaj und zwei Mal K. Betschel erzielten die Tore zum 5:0. Nach der Pause ein unverändertes Bild, und K. Betschel traf wieder doppelt. Innerhalb von fünf Minuten verzeichnete auch D. Link einen Doppelpack. Den Schlusspunkt setzte A. Nehring mit einem Kopfball zum 10:0.

Hainst./H.II – Sennf./R./L. 4:6

Recht früh ging Sennfeld mit zwei schnellen Toren in Führung. Weber brachte die Spvgg. durch einen sehenswerten Freistoß wieder heran. Sennfeld traf jedoch erneut zweimal zum 4:1. Nach der Pause agierte Hainstadt offensiver und riskierte mehr. Das zahlte sich aus und so verkürzte die Spvgg. durch Gramlich und Marmit auf 3:4. Das Risiko gab den Gästen aus Sennfeld jedoch Platz zum Kontern. Sennfeld nutztezwei Chancen, und so stand es kurz vor dem Ende 6:3. Den Schlusspunkt setzte dann noch mal Gramlich mit dem 4:6.

Ballenb./ O. III – TSV Buchen II 1:4

Bereits nach fünf Minuten erzielten die Gäste das 1:0. Danach gestalteten die Gastgeber das Spiel offen. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Buchen durch einen Elfmeter auf 2:0. In einer ausgeglichenen zweiten Hälfte zog der Gast mit 4:0 davon. Kurz vor Ende der Partie erzielte die SpG dann den verdienten Ehrentreffer.

