Der FC Creglingen will die Aufholjagd fortsetzen

Für eine echte Überraschung sorgte der FSV Hollenbach II, der am Sonntag Tabellenführer SGM Taubertal/Röttingen die erste Auswärtsniederlage beibrachte. Auch die SGM Weikersheim/Schäftersheim kam nicht ganz ungeschoren davon: Das 1:1 im Spitzenspiel gegen den SV Edelfingen war der erste Fleck auf der bis dato noch blütenweißen Weste des Tabellenzweiten.

Von diesen Resultaten profitiert haben die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim und der FC Creglingen, die ihre Spiele souverän gewannen und damit dem Spitzenduo näher auf die Pelle rückten. Der Tabellendritte aus der Badestadt fordert nun den Spitzenreiter in Tauberrettersheim heraus, während der FC Creglingen vor eigenem Publikum gegen den FC Igersheim den fünften Sieg in Folge anstrebt. Lokalkampfcharakter hat auch die Begegnung in Apfelbach, wo die zuletzt in Igersheim unterlegene Spielvereinigung den FSV Hollenbach II erwartet. Der TV Niederstetten will nach dem 1:1 in Amrichshausen unbedingt auch in Nagelsberg punkten. Die allein noch ungeschlagene SGM Weikersheim/Schäftersheim sollte die Hürde beim zuhause bislang sieglosen SC Wiesenbach nehmen können. Im benachbarten Gammesfelder Landwehrstadion empfängt der zuletzt spielfreie Drittletzte Schlusslicht TSV Dörzbach/Klepsau zum Kellerduell. Der Tabellenvorletzte DJK Bieringen steht in Amrichshausen unter Zugzwang. Spielfrei ist der SV Edelfingen.

SGM Taubertal/Röttingen – SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim: Nun hat es den Tabellenführer erstmals auch auswärts erwischt. Die 1:2-Niederlage gegen den zuvor zweimal chancenlosen FSV Hollenbach II war zweifellos die große Überraschung des neunten Spieltages und nach der Heimniederlage gegen Niederstetten bereits der zweite Ausrutscher der Unterfranken. Diesen droht nun erneut Ungemach, denn der Tabellendritte SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim kommt nach den überzeugenden 3:0-Siegen in Edelfingen und zuletzt gegen den SC Wiesenbach mit breiter Brust zum Spitzenspiel nach Tauberrettersheim. Die auswärts noch ungeschlagenen Gäste haben ein Spiel weniger ausgetragen und vier Punkte Rückstand auf den Bezirksligaabsteiger. Dürfen sich die Zuschauer auf einen spannenden und offenen Schlagabtausch freuen?

SC Wiesenbach – SGM Weikersheim/Schäftersheim: Wie der Tabellenführer musste auch der SC Wiesenbach am letzten Wochenende seine erste Niederlage auf Gegners Platz hinnehmen, nachdem er in den vorausgegangen vier Gastspielen dieser Saison bemerkenswerte zehn Punkte ergattert hatte. Am zehnten Spieltag wäre es endlich auch Zeit für den ersten „Dreier“ vor eigenem Publikum, wo bislang in ebenfalls vier Begegnungen lediglich zwei magere Punkteteilungen zu Buche schlugen. Die Aussichten auf den ersten Heimsieg am Sonntag sind für den Blaufeldener Teilortclub jedoch nicht allzu groß, schließlich kommt mit der noch ungeschlagenen SGM Weikersheim/Schäftersheim ein Meisterschaftskandidat nach Wiesenbach. Die Elf von Manfred Wagner kam zuletzt gerade noch mit einem blauen Auge davon: Durch ein Elfmetertor gelang in der Nachspielzeit der 1:1-Ausgleich im Spitzenspiel gegen den SV Edelfingen.

FC Creglingen – FC Igersheim: Nach sechs sieglosen Begegnungen mit einer Ausbeute von lediglich drei Punkten fuhr der FC Igersheim im Derby gegen die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern den zweiten „Dreier“ dieser Saison ein und verschaffte sich etwas Luft nach unten. Nun möchten die „Gelb-Schwarzen“ im Taubertalduell beim FC Creglingen gern nachlegen. Ein Blick auf die Statistik hat ermunternde Wirkung für die Gäste, die in den letzten drei Begegnungen sieben Punkte aus Creglingen mitnahmen. Beim Vizemeister ging es allerdings nach mühsamem Saisonauftakt zuletzt gewaltig aufwärts: Der jüngste 4:1-Erfolg in Bieringen war bereits der vierte in Serie, und die Platzherren werden natürlich alles daran setzen, um den gerade gewonnen Blickkontakt zur Tabellenspitze nicht gleich wieder abreißen zu lassen.

Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern – FSV Hollenbach II: Durch die 1:3- Niederlage in Igersheim ist die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern mit negativer Gesamtbilanz auf Rang elf abgerutscht, während der FSV Hollenbach II mit dem 2:1-Überraschungssieg gegen Spitzenreiter SGM Taubertal/Röttingen sein Konto ausgleichen konnte. Nur ein Punkt trennt die beiden Kontrahenten vor dem Aufeinandertreffen in Apfelbach, wo der Gastgeber in den letzten beiden Jahren kurzen Prozess mit dem Lokalrivalen machte und die Hollenbacher Zweite zweimal mit vier Toren Unterschied abfertigte. In der Offensive hat die Spielvereinigung in dieser Saison allerdings große Probleme – erst insgesamt sieben Treffer gelangen in acht Spielen.

FC Phönix Nagelsberg – TV Niederstetten: Je sieben Punkte sicherten sich der FC Phönix Nagelsberg und der TV Niederstetten in ihren jüngsten vier Spielen. Am vergangenen Sonntag vermeldete der Aufsteiger bei Schlusslicht TSV Dörzbach/Klepsau den ersten Auswärtssieg und zog an den Vorbachtälern vorbei, die sich in Amrichshausen mit ihrem Gastgeber die Punkte teilten. Kann der TV Niederstetten nun im direkten Vergleich den Spieß wieder umdrehen? Die erste Begegnung beider Vereine, die bislang in dieser Saison nur zwei Spiele gewonnen haben und deshalb den Blick nach unten richten müssen, ist eine völlig offene Angelegenheit.

SC Amrichshausen – DJK Bieringen: Während der SC Amrichshausen mit ausgeglichener Gesamtbilanz den siebten Platz belegt, ist in Bieringen guter Rat teuer: Die DJK, die im Vorjahr bis wenige Wochen vor Rundenschluss ganz oben mitspielte, kommt einfach nicht in die Gänge. Das 1:4 gegen den FC Creglingen war bereits die fünfte Heimniederlage für den Tabellenvorletzten, der seine fünf Punkte allesamt auswärts holte.

Spvgg. Gammesfeld – TSV Dörzbach/Klepsau: Das Kellerduell des 10. Spieltages geht in Gammesfeld über die Bühne, wo der zuletzt spielfreie Drittletzte das Schlusslicht aus dem Jagsttal empfängt. Für den TSV Dörzbach/Klepsau war das 1:2 am vergangenen Sonntag gegen Nagelsberg bereits die siebte Pleite im achten Spiel. Nur mit einem Sieg im Landwehrstadion kann der TSV die Rote Laterne loswerden. Die Gastgeber, die vier ihrer fünf Punkte in ihren jüngsten zwei Spielen holten, wollen natürlich ihrerseits mit aller Macht den zweiten Saisonsieg feiern.

