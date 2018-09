Der FC Külsheim lässt weiter aufhorchen

Reicholzh./D. – Unterbalbach 1:0

Tor: 1:0 (60.) Christian Schlör. – Schiedsrichter: Fleck (Roth am See). – Zuschauer: 100.

Die Gäste starteten gut in die Begegnung, wussten jedoch aus ihrer spielerischen Überlegenheit kein Kapital zu schlagen. Mit der Zeit wurde der VfB aktiver und übernahm nach und nach die Spielkontrolle. Bis zur Pause kamen die Hausherren immer wieder zu guten Einschussgelegenheiten, die man jedoch zunächst fahrlässig verstreichen ließ. Nach dem Seitenwechsel suchte der Gastgeber sein Heil weiter in der Offensive, während sich die DJK aufs Verteidigen verlegte. Nachdem der VfB nach einer knappen Stunde zur verdienten Führung getroffen hatte, wurde der Gastgeber passiver und ließ den bis dato ungefährlichen Gegner wieder ins Spiel kommen. Letztlich erarbeitete sich die DJK jedoch keine zwingenden Möglichkeiten, so dass es beim Heimsieg des VfB blieb.

Gerlachsheim – Großrinderf. 0:0

Schiedsrichter: Grübel (Ahorn). – Zuschauer: 130.

Die Zuschauer sahen einen dominanten Beginn der Einheimischen, die schnell die Kontrolle über die Partie übernahmen und sich Feldvorteile erarbeiteten. Gefährlich war der VfR jedoch zunächst lediglich bei Standards, ohne dass man allerdings den gegnerischen Torwart dabei überwinden konnte. Nach einer halben Stunde wurden auch die Gäste aktiver und hatten Pech, als sie einmal nur die Latte trafen. Auch im zweiten Durchgang blieben die Hausherren spielbestimmend, ohne jedoch zwingend gefährlich zu werden. Da auch die Großrinderfelder blieben vor dem gegnerischen Kasten erfolglos blieben, mussten sich beide Seiten mit der Punkteteilung zufrieden geben.

TSV Gerchsheim – Kickers DHK 2;2

Tore: 0:1 (5.) Dirk Beuschlein, 1:1 (78.) Michael Volk, 2:1 (84.) Ivo Seubert (Foulelfmeter), 2:2 (90.+4) Dirk Beuschlein. – Schiedsrichter: Syksch (Tauberbischofsheim). – Zuschauer: 130.

Die Partie war nur wenige Minuten alt, als der Ball zum ersten Mal den Weg in die Gerchsheimer Maschen fand: Beuschlein hatte sich in der Luft durchgesetzt und köpfte gegen verschlafen wirkende Gastgeber zur DHK-Führung ein. Der TSV versuchte in der Folge die Kontrolle über die Begegnung zu gewinnen, was jedoch zunächst nicht so recht gelingen wollte. Dennoch kam man vor der Pause zu zwei guten Möglichkeiten, die allerdings Seubert und Wachter liegen ließen. Im zweiten Durchgang passierte lange wenig, bis Volk in der 78. Minute den Ausgleich markierte. Nur fünf Minuten später wurde ein Gerchsheimer Akteur im gegnerischen Strafraum unfair zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß nutzte Seubert zur 2:1-Führung. Als sich die meisten wohl bereits auf einen Sieg der Hausherren eingestellt hatten, kamen die Gäste in der Nachspielzeit nochmals vor das Gerchsheimer Tor, wo Beuschlein zum etwas glücklichen 2:2-Endstand einköpfte.

Külsheim – Schwabhausen/W. 4:1

Tore: 1:0 (47.) Timo Fieger, 2:0 (66.) Raymond Koch, 2:1 (71.) Justin Grant (Foulelfmeter), 3:1 (76.) Steffen Morhart, 4:1 (89.) Steffen Morhart. – Schiedsrichter: Schmidt (Hüffenhardt). – Zuschauer: 90.

Die Gäste begannen zunächst konzentriert und prüften bald FCK-Keeper Floder, der jedoch wenig anbrennen ließ. Mit der Zeit nahmen die „Brunnenstädter“ das Geschehen in die Hand und erarbeiteten sich immer wieder Gelegenheiten, die man jedoch zunächst nicht nutzte. Erst kurz nach dem Seitenwechsel markierten die Külsheimer die Führung, als Fieger von Lausecker bedient wurde und dieser zum 1:0 einnickte. Nachdem die Einheimischen in der 66. Minute auf 2:0 erhöht hatten, verkürzten die Gäste wenig später per Strafstoß auf 1:2. Danach wollten sie aus noch ausgleichen, doch fanden sie einfacht nicht zurück ins Spiel. In der Schlussviertelstunde netzte Morhart zwei Mal für die Gastgeber ein und machte somit zum in dieser Höhe bestimmt nicht erwarteten 4:1 alles klar.

SV Nassig II – 1. FC Umpfertal 1:4

Tore: 0:1 (8.) Florian Dürr, 0:2 (19.) Cagdas Pehlivan, 0:3 (62.) Nico Hoßfeld, 1:3 (75.) Jann Dworschak (Foulelfmeter), 1:4 (88.) Felix Dölzer (Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Schiffmacher (Walldürn). – Zuschauer: 50.

Die Zuschauer sahen einen guten Start der Gäste, die durch einen Treffer von Dürr schnell in Führung gingen (6.). Keine Viertelstunde später kam Pehlivan nach einem Pass in die Tiefe an den Ball und schob diesen zum 2:0 am gegnerischen Keeper vorbei. In der Folge verwaltete der 1. FC Umpfertal den Vorsprung bis zur Pause und ließ hinten wenig anbrennen. Erst nachdem Hoßfeld nach einer knappen Stunde sogar auf 3:0 erhöht hatte, wurde der SVN etwas agiler und verkürzte in der 75. Minute auf 1:3. Der erhoffte Aufschwung blieb aber aus. Stattdessen markierte Dölzer kurz vor Ende der Partie den vierten Treffer für die Gäste aus dem Umpfertal.

Assamstadt – Kreuzwertheim 4:0

Tore: 1:0 (3.) Andreas Rupp, 2:0 (11.) Maurice Beier (Foulelfmeter), 3:0 (73.) Jonas Wagner, 4:0 (83.) Yannik Hügel. – Gelb-rote Karte für einen Spieler der Gäste (55.). – Schiedsrichter: Benjamin Maier (Neckarsulm). – Zuschauer: 110.

Der TSV legte einen Blitzstart hin und erzielte schon in der dritten Minute nach schönem Zuspiel von Jonas Wagner durch Andreas Rupp den Führungstreffer. Nach einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Maurice Beier den Foulelfmeter souverän zum 2:0. Bis zur Pause hätte der TSV noch nachlegen können, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Die Gäste hatten bis zur Pause keine Chance zu verzeichnen. Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel zunächst nur vor sich hin. In der 55. Minute verloren die Gäste einen Spieler durch eine gelb-rote Karte nach wiederholtem Foulspiel. In der 70. Minute hatten die Gäste ihre erste Chance, die durch TSV-Torhüter Michael Rupp vereitelt wurde. Nach schönem Zuspiel von Max Tremmel auf Jonas Wagner erhöhte der in der 73. Spielminute auf 3:0. Kurz danach scheiterte er an der Latte. Yannik Hügel erhöhte in der 83. Minute auf 4:0. Der Sieg des TSV gegen die harmlosen Gäste war verdient und hätte bei konsequenter Chancenauswertung auch höher ausfallen können.

Untersch./K. – Brehmbachtal 1:2

Tore: 0:1 (30.) Timo Berberich, 1:1 (68.) Tobias Würzberger, 1:2 (89.) Patrick Schreck. – Schiedsrichter: Hermann Döring (Heilbronn). – Zuschauer: 180.

Die Gäste kamen besser in die Partie und gingen nach einer halben Stunde nach einem unnötigen Ballverlust der Gastgeber im Spielaufbau in Führung. Noch in der ersten Hälfte folgten dem ordentlichen Start eine Reihe von weiteren sehr guten Möglichkeiten für den FVB, mit denen die Brehmbachtäler die Führung weiter hätten ausbauen können. So blieb es jedoch beim Pausenstand von 0:1. Nach dem Seitenwechsel wirkte die Heimelf nach taktischen sowie personellen Veränderungen wie verwandelt. Sie setzten die Gäste nun ihrerseits durchweg unter Druck und erarbeiteten sich Chance um Chance. In der 68. Minute erzwang Würzberger nach einem Abpraller den hochverdienten Ausgleich. Im weiteren Verlauf zeigten beide Teams einen mehr oder weniger offenen Schlagabtausch, den die Gäste kurz vor Abpfiff nach einer Standardsituation für sich entscheiden konnten. Patrick Schreck köpfte in der 89. Spielminute nach einem Eckball den Ball ins Tor der Heimelf und sicherte seinem Team damit einen zwar nicht unverdienten, aber durch das späte Zustandekommen des Siegtores doch etwas glücklichen Sieg.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018