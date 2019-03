Der Kampf um die Plätze

Kreisklasse C, Staffel 1

Da sich die SpG Oberbalbach/Unterbalbach II mit Sieben-Meilen-Stiefeln in Richtung Kreisklasse B aufgemacht hat, ist hier in erster Linie das Rennen um Platz zwei von Interesse. Hier könnte am Wochenende die SpG Gerlachsheim II/Oberlauda/Lauda II ihre Ausgangssituation mit einem Heimsieg über den FV Brehmbachtal III weiter verbessern.

Kreisklasse C, Staffel 2

Deutlich spannender ist das Aufstiegsrennen dagegen im Norden des Fußballkreises. Hier könnte sich allerdings das Feld der wirklich ambitionierten Teams schnell lichtet. Der FC Külsheim II leidet „ergebnistechnisch“ nämlich offensichtlich unter dem Verletzungspech bei der eigenen „Ersten“, und Türkgücü Wertheim II konnte am vergangenen Wochenende nicht einmal eine Mannschaft stellen. ptt

