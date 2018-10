Der Keeper macht’s vor

1. FC Umpfertal – Grünsfeld II 2:3

Tore: 1:0 (13.) Ibrahim Mutlu, 1:1 (33.) Alexander Korsukov, 2:1 (41.) Nico Hoßfeld, 2:2 (58. Foulelfmeter) Stefan Kordmann, 2:3 (89.) Christian Betzel.

In einem guten und schnellen Spiel erwischten die Hausherren den besseren Start und gingen früh mit 1:0 in Führung. Trotz leichten spielerischen Übergewichts der Platzherren gelang den Gästen mit einem direkten Freistoß der Ausgleich zum 1:1. Nun wurde die Landesliga-„Zweite“ stärker, ohne jedoch zu etwas Zählbarem zu gelangen. Besser machte es der Gastgeber, als ihm kurz vor der Pause nach einem schönen Spielzug die erneute Führung durch Nico Hoßfeld gelang. Nach dem Seitenwechsel war es ein Spiel auf Augenhöhe. Die Gäste gelangten durch einen Foulelfmeter von Stefan Kordmann zum Ausgleich. Nun wogte die Partie hin und her mit guten Chancen auf beiden Seiten. Als Spieler und Zuschauer schon mit einem Remis rechneten, schafften die Gäste kurz vor Schluss durch Christian Betzel den drittenTreffer zum etwas schmeichelhaften Auswärtssieg.

TBB II/Hochh. – Assamstadt II 3:0

Tore: 1:0 (17.) Dominik Freundschig, 2:0 (55.) Zübeyr Yildirim, 3:0 (63.) Dominik Freundschig.

In der ersten Hälfte begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Effektiver war allerdings die Heimelf, als ihr in der Anfangsphase durch Dominik Freundschig nach einem schönen Konter die 1:0-Führung glückte. Von den Gästen war bis zur Pause wenig zu sehen. Nach dem Seitenwechsel waren die Platzherren sofort wieder hellwach und erzielten in schneller Folge zwei weitere Treffer durch Zübeyr Yildirim und nochmals Dominik Freundschig zum hochverdienten 3:0-Endstand. Mit diesem Erfolg setzten die Hausherren ihre beeindruckende Siegesserie fort.

SV Pülfringen – Welzbachtal 2:2

Tore: 0:1 (23.) Julian Behringer, 0:2 (28.) Michele Jörg, 1:2 (80.) Adrian Farcau, 2:2 (84.) Michael Haberkorn. – Rote Karte: (70.) für einen Spieler der Gäste.

Beide Mannschaften taten sich im Spielaufbau schwer, dennoch entwickelte sich ein hitziges und rasantes Spitzenspiel auf Augenhöhe. Was störte waren die vielen individuellen Fehler, die kaum geordnete Angriffe zuließen. Zwei dieser Fehler nutzten die Gäste, um innerhalb von nur fünf Minuten durch Julian Behringer und Michele Jörg das Ergebnis auf 2:0 zu stellen. Nach dem Seitenwechsel warfen die Platzherren alles nach vorne, hatten jedoch beim Torabschluss noch Pech. Erst als die Gäste durch einen Platzverweis dezimiert waren, erzielte die Heimelf durch Adrian Farcau den Anschlusstreffer und durch Michael Haberkorn den Ausgleich erzielen. Für die Hausherren wurde es kurz vor dem Schlusspfiff nochmals eng, als die Gäste nur die Latte trafen.

SV Distelhausen – FC Eichel 1:0

Tore: 1:0 (10.) Johann Neuberger.

Die Platzherren begannen die Partie sehr aggressiv und setzten die Gäste sofort stark unter Druck. Der Lohn hierfür war die schnelle 1:0-Führung durch Johann Neuberger, nach guter Vorarbeit von Bernd Mögerle und Alexander Kilber. Im Anschluss daran waren die Hausherren dem zweiten Treffer näher, was fehlte, war allerdings die letzte Entschlossenheit. Die Gäste waren nur bei Standards durch ihren Spielertrainer Alexander Helfenstein gefährlich. Nach dem Seitenwechsel wurde der FC Eichel stärker und hatte mehrere Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. In dieser Phase musste der herausragende Heimkeeper Simon Henning Kopf und Kragen riskieren, um einen Gegentreffer zu verhindern. Die an diesem Tag, zumindest im ersten Spielabschnitt, kampfstarken Gastgeber retteten schließlich den für den weiteren Saisonverlauf äußerst wichtigen Heimsieg mit Glück und Geschick über die Zeit.

Türkgücü – Windisch./Schw.II 2:1

Tore: 1:0 (26.) Gökhan Güngör, 2:0 (66.) Gökce Genc, 2:1 (72. Foulelfmeter) Marcel Weiland.

In einem von den Gastgebern kämpferisch und spielerisch gut geführten Match waren lediglich die zahlreich vergebenen Chancen ein Manko. Allerdings nutzte die Heimelf zumindest eine der vielen Möglichkeiten zur 1:0-Pausenführung durch Gökhan Güngör. Nach dem Seitenwechsel setzten die Hausherren ihre Überlegenheit fort und erzielten durch Gökce Genc das vorentscheidende 2:0. Als den Gästen zehn Minuten vor Schluss durch einen Foulelfmeter noch der Anschluss gelang, wurde es vom Ergebnis her nochmals spannend. Die an diesem Tag souverän stehenden Platzherren ließen aber nichts mehr anbrennen und konnten so den sehnsüchtig erwarteten Sieg mit nach nehmen.

Rauenb./Box. – Dittwar/Heckf. 1:1

Tore: 0:1 (18.) Manuel Both, 1:1 (69.) Andre Neuberger (Foulelfmeter). – Besondere Vorkommnisse: Heimelf verschießt zwei Foulelfmeter (55. und 62.)

Die Hausherren dominierten das Spiel über weite Strecken, nutzten nur die zahlreich vorhandenen Chancen nicht. Besser machten es die Gäste, als sie mit ihrem ersten und einzigen Angriff die 1:0-Führung erzielten. Nach der Pause verstärkten die Hausherren ihren Druck mit der Folge, dass ihnen zwei Foulelfmeter zugesprochen wurden. Als beide Schützen einmal an der Latte und das andere Mal am Torhüter der Gäste scheiterten, wurde der Frust bei den Platzherren immer größer. Erst der dritte Strafstoß, dieses Mal getreten durch den Torhüter der Heimelf, bedeutete den hochverdienten Ausgleich. Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es bis zum Schlusspfiff bei dem für die Gäste doch etwas schmeichelhaften Remis.

Wittigh./Z. – Kickers DHK W. II 5:0

Tore: 1:0 (30.) Bernd Wohak, 2:0 (33.) Benedikt Molitor, 3:0 (41.) und 4:0 (61.) jeweils Simon Sack, 5:0 (64.) Rene Pers.

Trotz aller Bemühungen der Redaktion war von der Heimelf kein Spielbericht zu erhalten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018