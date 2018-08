Der letzte TSV-Sieg beim VfR ist schon 14 Jahre her

Der Auftakt der Spielrunde in der Landesliga Odenwald war mit rund 2000 Fußballfans, die acht Partien sehen wollten, sehr vielversprechend. Allein 750 Zuschauer fieberten beim Lokalderby des FV Mosbach gegen die Spvgg. Neckarelz mit. In Mosbach und den anderen Stadien blieben Tore jedoch Mangelware. Mit nur neun Treffern blieb die Torausbeute weit hinter den ersten Spieltagen vergangener Runden. Zuletzt versenkten die Angreifer 24 Bälle ins Netz, in den beiden Jahren davor sorgten sie mit jeweils 29 Toren zum Saisonauftakt für einen noch höheren Unterhaltungswert.

Endlich wieder festen Boden unter den Füssen will die Spvgg. Neckarelz nach drei Abstiegen in Folge in der Landesliga bekommen. Der Derbysieg in Mosbach war sich ein guter Anfang, der im einzigen Samstagsspiel daheim gegen den FC Grünsfeld seine Fortsetzung finden soll. Will Spvgg-Trainer Stefan Strerath mit seiner Mannschaft um den Meistertitel spielen, muss im ersten Heimspiel der nächste Drei folgen. Die Grünsfelder werden erpicht sein, nach der verpatzten Heimpremiere nicht erneut mit leeren Händen vom Platz zu gehen.

Nach dem Heimsieg über den FV Reichenbuch muss sich der SV Neunkirchen beim FC Hundheim-Steinbach dem nächsten Aufsteiger stellen. Die Mannen von Trainer Antonio Iannello wollen nahtlos an die erfolgreiche Rückrunde anknüpfen, die in einer beispiellosen Aufholjagd zum Klassenerhalt führte. Der FC Hundheim-Steinbach holte sich in Grünsfeld gleich den ersten Auswärtsdreier, muss aber daheim auf der Hut sein.

Den 0:0-Achtungserfolg beim favorisierten TSV Höpfingen will der SV Osterburken daheim gegen den FV Mosbach zumindest einen weiteren Punktgewinn folgen lassen. Beide Mannschaften blieben am ersten Spieltag ohne Tor, doch die Römerstädter haben mit dem Punktgewinn wenigstens etwas Zählbares ergattert. Die Mosbacher holten im Vorjahr einen 3:2-Auswärtssieg, der schon deshalb in guter Erinnerung blieb, weil ein Mosbacher Angreifer auf einen zugesprochenen Elfmeter verzichtet und dem Schiedsrichter gegenüber angegeben hatte, selbst ein Foul am SV-Keeper begangen zu haben.

Der im Vorjahr so heimstarke VfR Uissigheim empfängt mit der SV Viktoria Wertheim eine Mannschaft, die im Vorjahr beim 2:1-Sieg drei Zähler entführte. In den fünf Jahren zuvor behielt dagegen der VfR auf heimischem Geläuf immer die Oberhand; insgesamt ist die 9-3-9-Bilanz im Direktvergleich seit 2002 allerdings vollkommen ausgeglichen. Die Wertheimer trauern ihren vergebenen Chancen bei der 0:1-Heimniederlage gegen Aufsteiger FSV Waldbrunn nach und wollen es in Uissigheim besser machen.

Achtbar schlug sich der TSV Höpfingen im Pokalspiel gegen den Drittligisten Karlsruher SC. In Neckarelz wartet auf dem Kunstrasenplatz der Landesliga-Alltag auf die Mannschaft von Trainer Steven Bundschuh. Der kann am Sonntag spannend werden, denn die Mannschaft von Türkspor Mosbach versteht sich daheim auf ein flüssiges Kombinationsspiel, das der TSV mit spielerischen Mitteln durchkreuzen will.

In seinem ersten Heimspiel erwartet Verbandsliga-Absteiger VfR Gommersdorf mit dem TSV Tauberbischofsheim einen „Lieblingsgegner“. Denn die Kreisstädter holten zuletzt vor 14 Jahren beim torlosen Remis bei den Jagsttälern einen Punkt; seitdem setzte es in Landesliga-Punktspielen sieben, zum Teil recht deftige Niederlagen für die Kreisstädter.

Vorsicht für die Gäste ist auch deshalb geboten, weil der Gastgeber im Badischen Pokal überzeugend das Viertelfinale erreichte und nach dem 2:0-Sieg in Nassig im ersten Heimspiel nachlegen will. Folgerichtig käme den Gästen ein Unentschieden – wie zuletzt gegen Königshofen – sehr gelegen.

In der Begegnung des FSV Waldbrunn gegen den SV Nassig treffen zwei Teams aufeinander, die mitten in einer Umbruchphase in der Landesliga rasch festen Boden gewinnen und sich von Abstiegsplätzen möglichst absetzen wollen. Als TSV Strümpfelbrunn teilte der Fusionsverein Waldbrunn im Vorjahr mit zwei 1:1-Unentschieden mit dem SV Nassig jeweils die Punkte. Aus Wertheim brachte der FSV drei wertvolle Zähler nach Hause.

Nicht den verdienten Lohn erntete Aufsteiger FC Reichenbuch zum Saisonauftakt in Neunkirchen, wo schon in der ersten Minute ein Angriff mit einem Pfostenschuss endete. Jetzt reist der TSV Oberwittstadt an, der sich nach dem Pokal-Aus voll auf die Runde fokussiert und als Vizemeister unbedingt drei Punkte mitnehmen will.

Nicht nur der SV Königshofen, der den Aufsteiger Eintracht Walldürn zu Gast hat, muss in den ersten Wochen einer langen Saison urlaubs- oder verletzungsbedingt mit einem ausgedünnten Kader auskommen. Immerhin bot die Mannschaft von Trainer Christian Moll zum torlosen Auftakt in Tauberbischofsheim einen grundsoliden Auftritt. Trotzdem, so der Sportliche Leiter des SV, Martin Michelbach, „müssen wir uns in allen Belangen steigern“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018