Der Mann des Tages heißt Lukas Albert

FC Grünsfeld – SV Osterburken 4:1

Grünsfeld: Bach, T. Dürr, D. Dürr, Betzel (75. S. Scherer), Seubert (85. Wagner), Albert, Moschüring, B. Scherer (85. Konrad), Schreck, Braun, Kraft (75. von Brunn).

Osterburken: Ippendorf, Elert (83. Watzal) Baumgart, Mench, Hettinger, Titarenko, Bender, Baidin, Frey, Schmitt, Merz

Tore: 1:0 (8.) Markus Kraft, 1:1 (22.) Stefan Elert, 2:1 (40.) Lukas Albert, 3:1 (80.) Lukas Albert, 4:1 (87.) Lukas Albert 87. – Schiedsrichter: Ridvan Sevim (Mosbach).

Grünsfeld war in den ersten Minuten die spielbestimmende Mannschaft und ging verdient schon in der achten Minute durch Markus Kraft in Führung. In den kommenden Minunten hatte der FC viele Großchancen, allerdings konnte keine verwertet werden.

Mitte der ersten Hälfte verflachte das Spiel, und es kam zu wenig Torgelegenheiten. Osterburken glich durch Elert aus. Zum Ende der ersten Hälfte wurde Grünsfeld wieder stärker und ging durch Lukas Albert erneut in Führung.

Nach dem Seitenwechsel war Grünsfeld weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und hatte wie im ersten Durchgang einige Torchancen, die allerdings nicht verwertet wurden.

In der 83. Minute war es der stark spielende Lukas Albert, der mit einem schönen Schuss zunächst das 3:1 erzielte. Wiederum war es Albert, der in der 87. mit seinem dritten Tor an diesem Tag den 4:1-Endstand für die Heimmannschaft sicherstellte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019