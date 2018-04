Anzeige

Weiter geht es im Schweinsgalopp: Wieder steht für viele Mannschaften im Fußballkreis Buchen eine englische Woche an. Deshalb an dieser Stelle, wie so häufig in diesen Wochen: Nicht nur nachgehakt, sondern auch vorausgeblickt:

Kreisliga Buchen

Mit dem 4:0-Erfolg gegen Bretzingen hat Eintracht Walldürn seine Spitzenposition in der Kreisliga untermauert. Doch morgen wird die Mannschaft von Trainer Michael Hackenberg im Nachholspiel so richtig gefordert: Es kommt mit dem TSV Höpfingen II der Tabellenzweite und Ortsnachbar in die Wallfahrtsstadt. Beide haben aus den jüngsten fünf Spielen die gleiche Bilanz aufzuweisen: Ein Unentschieden und fünf Siege. Es ist der Mittwochs-Knaller. Wie man Derbys gewinnt, hat der „TSV zwo“ schon am Sonntag mit dem 3:0 gegen den FC Schweinberg gezeigt. Zudem ist die Bundschuh-Truppe so etwas wie die Mannschaft der Stunde in dieser Liga.