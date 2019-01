Der Nachwuchs kämpft um Spielermedaillen und die begehrten Pokale

„Hallenfußball total“ präsentiert der TSV Höpfingen am kommenden Samstag und Sonntag, 19. und 20. Januar, in der Höpfinger Sporthalle. So rollt der Ball beim 8. Bernhard-Hauk-Gedächtnisturnier- und Spielfest für Juniorenteams samstags ab 9.15 Uhr bis 15.15 Uhr und sonntags von 9 Uhr bis 15.15 Uhr. Einmal mehr stiftet Christel Hauk, Ehefrau des 2011 so früh verstorbenen TSV-Vorsitzenden, Spielermedaillen und Siegerpokale beim 27. Gottfried-Gerig-Gedächtnis-Turnier für Seniorenteams wetteifern samstags ab 16.30 Uhr sieben Teams der Region um den von Martin Gerig gestifteten Wanderpokal. Auch heuer ist danach im Foyer eine Spieler-und-Fan-Party angesagt.

Das Programm:

Samstag, 19. Januar: Von 9.15 Uhr bis 11.30 Uhr: D-Junioren-Turnier mit JSG Erftal, TSV Amorbach, Ein-tracht Nassig, TSV Höpfingen I und II. Von 11.45 Uhr bis 15.15 Uhr: C-Junioren-Turnier mit JSG Erftal I und II, JSG Seckachtal, TSV Buchen, JSG Brehmbachtal und JSG Höpfingen I und II. Ab 16.30 Uhr sind folgende Seniorenteams in zunächst zwei Gruppen am Start: In Gruppe A SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen, FC Schweinberg, TSV Höpfingen I und III, in Gruppe B FC Hettingen, SV Seckach und TSV Höpfingen II. Endspiel: ca. um 20.30 Uhr, danach Siegerehrung (Sonderehrungen für besten Torwart, besten Hallenspieler und Torschützenkönig), Spieler-und Fan-Party.

Sonntag, 20. Januar: Von 9 Uhr bis 10.45 Uhr E-Junioren-Spielfest der Gruppe I mit Eintracht Walldürn, TSV Tauberbischofsheim, TSV Mudau, SV Gerichtstetten und TSV Höpfingen I, von 11 Uhr bis 12.45 Uhr E-Junioren-Spielfest der Gruppe II mit JSG Seckachtal,TV Hardheim, JSG Brehmbachtal, SV Osterburken und TSV Höpfingen II. Von 13 Uhr bis 15.15 Uhr Spielfest der „Bambini-Teams“ von TV Hardheim I und II, JSG Mudau, SG Erfeld/Gerichtstetten und TSV Höpfingen.

Weiteren „Budenzauber“ veranstaltet der TSV Höpfingen dann am Samstag, 26. Januar, mit F-Junioren-Mannschaften beim „zweiten Teil“ des Bernhard-Hauk-Gedächtnis-Spielfestes ab 12 Uhr und dem 16. Emil-Schell-Gedächtnis-Turnier, bei dem AH-Teams ab 16 Uhr um den von Erika Schell gestifteten Wanderpokal kämpfen. ro

