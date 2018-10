Der nächste Gegner ist ziemlich angeschlagen

Die Defensive des FSV Hollenbach stand zuletzt besser, und schon klappte es auch mit einer kleinen Erfolgsserie. Der FSV steht auf Platz eins, was die aktuelle Formkurve der württembergischen Verbandsligisten betrifft. Vier Siege und ein Unentschieden standen nach den letzten fünf Spielen unter dem Strich. Am Samstag um 15 Uhr will Trainer Martin Kleinschrodt beim VfB Neckarrems mit seinem Team an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen und den Anschluss an das Spitzentrio halten. „Das ist eine knifflige Konstellation gegen einen angeschlagenen Gegner.“

Die Gastgeber haben den Anschluss an die Spitze verloren. Am fünften Spieltag stand der VfB ganz vorn in der Tabelle, dann folgte ein rasanter Absturz bis auf Platz zehn. „Die haben super angefangen in dieser Saison“, sagt Kleinschrodt. „Die haben zu Beginn einen überragenden Fußball gespielt und den Gegner beherrscht.“ Neckarrems kassierte dann vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen und gewann lediglich vor zwei Wochen gegen Nagold.

„Der Gegner war effektiv und hat aus fünf Torschüssen drei Tore gemacht, aber unsere momentane Verfassung ist letztlich enttäuschend“, sagte VfB-Trainer Markus Koch nach der 2:3-Niederlage gegen den SSV Ehingen-Süd. „Erst nach dem 0:3-Rückstand haben wir Reaktion gezeigt.“ Zum Schluss lag sogar noch der Ausgleich in der Luft. „Ein Punktgewinn hätte nur unsere Schwächen kaschiert“, meinte Koch. Er erwartet gegen Hollenbach eine dementsprechende Reaktion. Die Hollenbacher müssen sich auf einen angeschlagenen Gegner einstellen. Genau dies müssen sie aber auch versuchen auszunutzen. „Neckarrems ist im Moment schwer einzuschätzen“, sagt FSV-Manager Karl-Heinz Sprügel. „Fakt ist, dass die Liga sehr ausgeglichen ist. Da kann jeder jeden schlagen. Da gibt es keinen Favoriten. Ich rechne mir in Neckarrems aber freilich was aus.“ Er blickt schon etwas voraus. „Wir wollen weiter punkten. Dann kommt es bald zum Spitzenspiel gegen Dorfmerkingen.“ Die Sportfreunde führen noch ungeschlagen die Liga an, haben aber nur drei Zähler mehr auf dem Konto als Hollenbach (19). Zum Vergleich Neckarrems kommt als Tabellenzehnter auch schon auf 14 Zähler, was beweist, wie eng es wirklich in der Verbandsliga zugeht. „Wir müssen unseren Lauf jetzt ausnutzen und so viele Punke wie möglich bis zur Winterpause holen“, sagt Sprügel. „Dann sehen wir, was kommt. Die Mannschaft bekommt ja so auch immer mehr Selbstvertrauen.“

Trotz des 1:0-Erfolges gegen den VfL Nagold war Kleinschrodt nicht vollkommen zufrieden. Die Spielanlage seiner Mannschaft gefiel ihm zwar, aber er vermisste die Durchschlagskraft in der Offensive. Und dann lobte er trotz einer geschlossenen Mannschaftsleistung noch einen Spieler: „Es kristallisiert sich zurzeit in jedem Spiel ein Spieler heraus, der überragend ist. Gegen Löchgau war es Manuel Hoffmann, nun war es Dennis Hutter.“ hesch

