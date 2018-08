Der nächste Härtetest

Drei Testspiele warten vor dem Pflichtspiel-Start am 8./9. September noch auf das Frauen-Bundesligateam der TSG Hoffenheim.. Am heutigen Samstag (13 Uhr) empfängt die TSG den 1. FFC Frankfurt am Förderzentrum in St. Leon-Rot. Gegen den Ligakonkurrenten will Chef-Trainer Jürgen Ehrmann erneut verschiedene Spielvarianten ausprobieren.

Am Sonntag fällt der Startschuss für die 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann muss hingegen noch drei Wochen auf das erste Pflichtspiel der Saison warten. Zur Vorbereitung testet die TSG am Wochenende erneut. Am Samstag (13 Uhr) gastiert Ligakonkurrent 1. FFC Frankfurt in St. Leon-Rot. „Uns wird sicherlich nicht die Mannschaft begegnen, die uns dann am zweiten Spieltag erneut gegenübersteht“, so Ehrmann.

Allein vier Spielerinnen des FFC spielen mit der U20 des DFB in Frankreich um den Weltmeistertitel und werden demnach fehlen. „Wir erwarten dennoch einen guten Test, in dem es für uns darum geht, wieder verschiedene Dinge auszuprobieren“, erklärt der Chef-Trainer.. pik

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018