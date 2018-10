Der SV Anadolu Lauda hält sich weiterhin schadlos

Wertheim II/G. – Wittigh./Z. II 3:3

Tore: 0:1 (2.) Simon Markert, 1:1 (43.) Andreas Sachnjuk, 1:2 (73.) Sebastian Berbner, 1:3 (78.) Simon Markert, 2:3 (87.) Manuel Mambi, 3:3 (90.) Cortes Dennis Giuffrida.

Schon in der zweiten Minute gingen die Gäste nach einem Ballverlust im Mittelfeld der Heimelf in Führung. Die Gastgeber vermochten zunächst nichts an dem Spielstand zu ändern, da sie viel zu langsam in der Bewegung nach vorne agierten. Kurz vor der Pause gelang ihnen schließlich doch noch der Ausgleich durch Andreas Sachnjuk, der den Ball nach einer Flanke von Pascal Wurster nach einem ruhenden Ball an der rechten Strafraumgrenze nur noch einschieben musste. Nach dem Seitenwechsel bestimmte die Heimelf die Partie, war aber mit ihren Chancen zu zögerlich. Die Gäste machten ihre Sache besser und gingen nach einem schlecht geklärten Ball und einem unglücklichen Abpraller mit 1:3 in Führung. Die Spielgemeinschaft aus Wertheim drückte in der Schlussphase noch stärker auf das Tor der Gäste und egalisierte so das Ergebnis durch ein Abstaubertor und einen wuchtigen Fernschuss aus 30 Metern.

Untersch./K. II – Urphar/L./B. 2:7

Tore: 0:1 (1.) Maurice Lemnitz, 0:2 (24.) Marius Valderrama, 0:3 (26.) Holger Götzelmann, 1:3 (50.) Marcel Hasenfuß, 1:4 (65.) Immanuel Valderrama, 2:4 (70.) Daniel Heffner, 2:5 (77.) Pascal Endreß, 2:6 (80.) Immanuel Valderrama, 2:7 (84.) Marcel Flegler. – Gelb-rote Karte (80.) für Spieler des TSV Unterschüpf/Kupprichhausen II.

Die ersatzgeschwächte Heimelf ging bereits in der ersten Spielminute in Rückstand und bekam bis zur Pause von den starken Gästen noch zwei weitere Treffer eingeschenkt. Nach dem Seitenwechsel gelang es den Gastgebern auf 1:3 zu verkürzen, die aufkeimende Hoffnung wurde jedoch in der 65. Minute durch den nächsten Gegentreffer zerschlagen. Die Gelb-Rote Karte für den TSV trug nicht zur Stabilität der heimischen Mannschaft bei, sodass sie sich in den restlichen zehn Spielminuten noch zwei weitere Treffer fingen. Die Gäste gewannen am Ende auch in der Höhe verdient.

SV Schönfeld – Hundheim/St. II 3:2

Tore: 1:0 (25.) Lukas Kraft, 2:0 (33.) Max Lesch, 3:0 (61.) Alexandru Sclifos, 3:1 (87.) und 3:2 (90.) beide Kevin Völk. – Gelb-rote Karte (70.) Lukas Kraft (SV Schönfeld).

Nach anfänglichem Abtasten beider Mannschaften übernahm die Heimelf ab Mitte der ersten Hälfte die Initiative und ging nach einer Ecke in der 26. Minute durch Lukas Kraft im Getümmel in Führung. Nur acht Minuten später erhöhten die Gastgeber durch einen schön vorgetragenen Angriff über die rechte Seite durch Sebastian Kraft mit einer schönen Hereingabe auf den freistehenden Max Lesch, der nur noch einschieben musste. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatte der Gastgeber mehr vom Spiel und erhöhte in der 63. Minute abermals durch Alexandru Sclifos, der zur zweiten Hälfte eingewechselt wurde, nach einem schönen Querpass im gegnerischen Strafraum durch Sebastian Kraft. Durch eine unnötige gelb-rote Karte in der 70. Minute für Lukas Kraft kamen die Gäste dann besser ins Spiel und verkürzten in der 87. und 91. Minute jeweils durch Kevin Völk auf 2:3. Am Ausgang der Partie änderte dies aber nichts mehr.

Brehmbachtal II – Uissigh./G. II 0:5

Tore: 0:1 (26.) Andre Göbel, 0:2 (47.) Aaron Tomic, 0:3 (49.) Janik Steinhäuser, 0:4 (61.) Marco Johannes, 0:5 (86.) Andre Göbel.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatten die Gäste die erste Großchance durch einen Freistoß, der am Torpfosten der Heimelf abprallte. Nur wenig später vergaben die Gastgeber ebenso eine gute Einschussmöglichkeit. Besser machte es dann André Göbel für den VfR Uissigheim/Gamburg, als er nach einer Flanke von links per Kopf erfolgreich zur Führung einnetzen konnte. Daniel Brell hatte dann wie die Gäste bereits zuvor Pech, als sein Freistoß aus 18 Metern ebenfalls nur das Aluminium traf. Zu Beginn der zweiten Hälfte erwischten die Gäste den FV Brehmbachtal II eiskalt, als Aaron Tomic und Janik Steinhäuser per Doppelschlag die Führung auf 3:0 erhöhten. Im weiteren Verlauf verflachte die Partie und die Gäste erhöhten das Ergebnis durch weitere Treffer von Marco Johannes und Andre Göbel sogar noch auf 5:0.

Bobstadt/Ass. III – SV Anadolu 1:5

Tore: 0:1 (19.), 0:2 (20.) und 0:3 (47.) jeweils Ahmet Dogan, 1:3 (56.) Daniel Quenzer, 1:4 (74.) Ahmet Dogan, 1:5 (82.) Ömer Yildirim.

In der ersten Halbzeit waren die Gäste die spielerisch und läuferisch viel bessere Mannschaft und führten auch schnell durch zwei Tore von Ahmet Dogan mit 2:0. In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Gäste erhöhten nach dem Wiederanpfiff erneut und schoben dem Treffer von Daniel Quenzer zum 1:3 noch zwei weitere Treffer zum insgesamt verdienten 1:5 nach.

Impfingen – Boxtal II/Mondf. 3:1

Tore: 1:0 (15.) Max Weiske per FE, 1:1 (30.) Kevin Bahr, 2:1 (65.) Max Weiske, 3:1 (85.) Maximilian Koll.

Vor Spielbeginn gedachten beide Teams dem verstorbenen ehemaligen Kreisstaffelleiter Roland Gärtner aus Impfingen. Nach dem Anpfiff zeigte sich die Heimelf zunächst überlegen und ging durch einen Foulelfmeter in der 15. Minute in Führung. Den Gästen gelang in der 30. Minute der Ausgleich durch Kevin Bahr. Danach verflachte die Partie bis zur Pause. Nach dem Wiederanpfiff erstarkte die SpG Boxtal II/Mondfeld, konnte aber keine ihrer Chancen gefährlich auf das Tor der Gastgeber bringen. Der Freistoßtreffer durch die Mauer der Gäste von Max Weiske stellte einen Wendepunkt im Spiel der Einheimischen dar. Die restliche Spielzeit dominierten sie und erhöhten gegen die kämpferischen Gäste nochmals auf 3:1 zum verdienten Sieg.

