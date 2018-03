Der SV Schönfeld lässt sich einfach nicht aufhalten

Anzeige

Großrinderfeld II – Schönfeld 0:2

Tore: 0:1 (77.) Adem Cubrelji, 0:2 (87.) Max Lesch. – Besonderes Vorkommnis: TuS vergibt Foulelfmeter (88.).

Die Gäste agierten dominant und erspielten sich bereits im ersten Durchgang einige gute Chancen – lediglich die Konsequenz ließ zu wünschen übrig. Der TuS kam kaum zu Entlastungsangriffen und hatte Glück, dass man bis zur Pause keinem Rückstand hinterherlaufen musste. Nachdem Cubrelji seine Farben verdientermaßen in Front gebracht hatte (77.), legte Lesch zehn Minuten später nach und schnürte den Sieg für den Tabellenführer fest.

Gerlachsh. II/L. II – Oberb./U. II 1:3

Tore: 0:1 (50.) Christoph Neser, 1:1 (58.) Ibrahima Diallo, 1:2 (65.) und 1:3 (85.) jeweils Marcel Hahn. - Gelb-Rot: für einen Spieler der SG Gerlachsheim II/Lauda II (45.). – Besonderes Vorkommnis: Swen Beck (Oberbalbach/Unterbalbach II) hält Foulelfmeter (32.).

Die Heimmannschaft zeigte sich in der ersten halben Stunde der Partie dominanter und erspielte sich einige gute Chancen, die starken Paraden des Gästekeepers verhinderten jedoch die Führung. Nachdem die Gastgeber in der zweiten Halbzeit durch die Gelb-Rote-Karte dezimiert waren, standen sie kompakter und wollten so dem Gegner das Durchkommen zu erschweren. Nach dem Ausgleichstreffer versuchten sie sogar den Siegtreffer zu erzwingen, aber die Defensive der Gäste stand und ein starker Marcel Hahn erzielte zwei Treffer zur verdienten Führung.

SV Anadolu II – Distelhausen II 0:2

Tore: 0:1 (56.) Evgenij Golovko, 0:2 (69.) Alexander Kilber.

Die Gäste pielten den besseren Fußball und erarbeiteten sich die zwei Tore zum verdienten Sieg durch ihr gutes Passspiel erarbeiten.

Gerchsh. II/U. – Beckstein/K. II 1:2

Tore: 0:1 (56.) Jani Schneider, 1:1 (80.), 1:2 (91.) Nicolas Funke.

Im ersten Abschnitt setzten sich die Platzherren stärker in Szene. Was fehlte waren erfolgversprechende Aktionen nach vorne. Nach der etwas überraschenden Führung der Gäste gelang der nie aufsteckenden Heimelf zehn Minuten vor Spielende der zu diesem Zeitpunkt hochverdiente Ausgleich. Die Platzherren blieben weiter am Drücker, scheiterten jedoch wiederholt an der Querlatte und dem Pfosten. Als Spieler und Zuschauer schon mit einem leistungsgerechten Unentschieden rechneten, pfiff der Schiedsrichter in der Nachspielzeit ein umstrittenes Handspiel im Strafraum der Heimelf. Den Elfmeter verwandelte Nicolas Funke zum glücklichen Sieg.

