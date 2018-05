Der SV Schönfeld macht endgültig den Deckel drauf

Anzeige

Oberbalb./U. II – Beckst./K. II 4:1

Tore: 1:0 (2.) und 2:0 (34.) Christoph Neser, 3:0 (42.) Joshua Renner, 3:1 (59.) Johannes Schwarz, 4:1 (60.) Eigentor.

Obwohl die Heimelf sehr ersatzgeschwächt war, war sie die spielbestimmende Mannschaft in dieser Partie. Der Sieg hätte durchaus noch deutlich höher ausfallen können, wenn die Gastgeber die zahlreichen Chancen auch genutzt hätten.

SV Schönfeld – Gerchsh. II/U. 3:0

Tore: 1:0 (11.) Moritz Walter, 2:0 (60.) Adem Cubrelj, 3:0 (83. Lukas Kraft.

Mit einem 3:0-sieg über den Lokalrivalen SG Gerchsheim II/Unteraltertheim hat der SV Schönfeld die minimalen Restzweifel beseitigt und sich absolut verdient die Meisterschaft in der Kreisklasse C Tauberbischofsheim, Staffel 1 gesichert. Allerdings tat sich das Team schwerer als erwartet, obwohl Moritz Walter recht früh die Führung gelungen war. Mit dem 2:0 nach etwa einer Stunde durch Adem Cubrelji war dann endgültig klar, dass die Meisterschafts-Feierlichkeiten jetzt so langsam beginnen können. Lukas Kraft sorgte schließlich in der 83. Minute für den Schlusspunkt unter die erfolgreiche Saison für den SV Schönfeld, der in die Kreisklasse B aufsteigt

