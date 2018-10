Der SV Schönfeld sollte gewarnt sein

Der VfR Uissigheim/Gamburg II fuhr am vergangenen Spieltag einen zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Sieg ein. Am kommenden Samstag empfängt das Team jetzt den SV Schönfeld. Der Tabellenzweite hat seine vergangene Partie zwar auch verdientermaßen für sich entscheiden, ließ den Gegner aber in den letzten Minuten noch bis auf ein Tor rankommen. Diese Unachtsamkeit sollten sie sich dieses Mal sparen, wenn sie ein böses Ende gegen eine der besten Offensivmannschaften der Liga vermeiden wollen.

Mit der jüngsten Niederlage tat sich der FC Hundheim/Steinbach II natürlich keinen Gefallen, denn er rutschte damit prompt auf den letzten Tabellenplatz ab. Lediglich vier Punkte aus acht Spielen sind eine schon etwas ernüchternde Bilanz. Ganz anders ergeht es dem SV Uiffingen, denn er hat seine letzten vier Partien allesamt gewonnen und strebt nun auch wieder einen deutlichen Sieg an, um vielleicht ein oder zwei Plätze im oberen Tabellendrittel gutmachen zu können.

Nach dem Heimsieg am vergangenen Wochenende empfängt die TSG Impfingen erneut auf heimischem Rasen nun die SpG Vikt. Wertheim II/Grünenwört. Trotz einer schlechten Chancenverwertung sicherten sich die Gäste in den letzten Minuten des Spiels gegen die SpG Wittighausen/Zimmern II noch einen Punkt und sind drauf und dran, dem „dunklen“ Tabellenkeller zu entfliehen. Da die TSG Impfingen aber nicht gerade als Aufbaugegner bekannt ist, dürfte dies ein reichlich schweres Unterfangen werden.

Die SpG Urphar/Lindelbach/Bettingen trifft zu Hause auf die SpG Wittighausen/Zimmern II. Die Gäste verließen durch das Unentschieden am vergangenen Spieltag den letzten Tabellenplatz. Nun müssen sie zeigen, dass sie das Potenzial für einen Sieg besitzen, wenn sie in der Tabelle weiter aufsteigen wollen.

Aus dem Mittelfeld der Tabelle treffen die SpG Boxtal II/Mondfeld und die SpG Bobstadt/Assamstadt III aufeinander. Beide Teams kassierten in ihrer jeweils vergangenen Partie eine herbe Niederlage ein, so dass keines von beiden mit einem Vorteil in die Begegnung gehen wird.

Der SV Anadolu Lauda steht nach acht Siegen aus acht Partien weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze und wird sich wohl auch am kommenden Sonntag gegen den FV Brehmbachtal II keinerlei Blöße geben.

Spielfrei hat nun am kommenden Wochenende die Mannschaft der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen II.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018