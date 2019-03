Der Trainer sieht das Positive

Der FSV Hollenbach wartet noch immer auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Das 3:3 gegen den SV Breuningsweiler, der durch diesen Punktgewinn den letzten Platz verlassen konnte, war bereits das dritte Unentschieden nach der Winterpause. Trainer Martin Kleinschrodt will trotzdem in erster Linie das Positive sehen: „Man kann ja auch sagen, dass wir noch nicht verloren haben.“

Zweikampfstarker Gegner

Nun geht es am morgigen Samstag zu Hause wieder gegen den Tabellenletzten der Verbandsliga. Um 15 Uhr ist der FC Albstadt zu Gast in der Jako-Arena. „Das ist ein zweikampfstarker Gegner, das war im Hinspiel schon zu sehen“, sagt Kleinschrodt. In Albstadt verlor seine Mannschaft nämlich mit 2:4. „Wir spielen jetzt aber daheim und da sind wir ganz schwer zu schlagen. Mit dieser Sicherheit gehen wir ins Heimspiel.“

Der Coach ist froh, dass ihm sein nahezu kompletter Kader zur Verfügung steht. Nur Christoph Rohmer muss nach seiner gelb-roten Karte aussetzen. Außerdem wird ein Einsatz für Jan Ruven Schieferdecker wohl noch zu früh kommen. Er ist aber inzwischen wieder voll ins Training eingestiegen.

Fehler müssen abgestellt werden

Anfang der Woche analysierte Kleinschrodt noch einmal das 3:3 gegen Breuningsweiler genau. „Wir haben die ersten 20 Minuten ordentlich gespielt, ohne wirklich gefährlich zu sein“, sagt er. Dann jedoch habem die Gegentore seine Mannschaft aus dem Tritt gebracht. „Die Treffer waren unnötig. Da haben wir Fehler gemacht. Die müssen und können wir abstellen“, so Kleinschrodt.

„Nach dem 0:3 haben wir dann Charakter gezeigt. Unsere drei Treffer waren für den Gegner sehr schwer zu verteidigen. Wir wissen jetzt, dass wir auch so einen Rückstand aufholen können. Das Spiel hat uns vielleicht zwei Punkte gekostet, aber ich hoffe, dass wir für die ganze Saison mitgenommen haben, dass wir nicht aufgeben. Das kann noch entscheidend sein.“

Kleinschrodt freut sich besonders über den absoluten Willen und die Mentalität seines Teams. Und noch etwas habe sich gezeigt: Der Kader ist ausgeglichen besetzt. Einwechslungen können neuen Schwung bringen. Auch taktische Umstellungen auf eine Dreierkette funktionieren. „Ich musste systemtechnisch wechseln. Alle haben ihre Sache gut gemacht“, so Kleinschrodt, der auch die kämpferische Leistung seiner Mannschaft lobt.

Bisher noch kein FSV-Sieg

Kämpfen wird der FSV auch am Samstag müssen. Denn keine der drei bisherigen Partien gegen Albstadt hat Hollenbach gewinnen können.

Respekt vor Czaker

Am vergangenen Wochenende ist die Partie der Gäste gegen Neckarrems witterungsbedingt ausgefallen. FCA-Trainer Alexander Eberhart: „Wir haben diese Woche gut und intensiv trainiert. Bis auf Andreas Hotz ist der Kader komplett. Auch Philipp Rumpel ist nach seiner Stammzellenspende wieder im Team. Torjäger Pietro Fiorenza hat sich nach seinem Innenbandanriss im Knie wieder gut erholt und ist am kommenden Samstag eine Option für die Startelf.“ Für Eberhart ist der FSV eine gefährliche Truppe, die mit Fabian Czaker eine „unheimliche Wucht“ in der Offensive hat: „Favorit ist natürlich der FSV, aber wir werden jedoch alles geben, um mit Punkten nach Albstadt zurückzukehren.“

