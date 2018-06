Der Traum geht weiter: SV Wachbach dreht Spiel und gewinnt nach Verlängerung

Anzeige

Der SV Wachbach darf weiter vom Aufstieg in die Landesliga träumen. Am gestrigen Abend gab es in Remseck am Neckar im Entscheidungsspiel gegen NK Croatia Bietigheim, den Vizemeister der Bezirksliga Enz/Murr, einen letztendlich verdienten 4:2-Sieg nach Verlängerung. Dabei hatte es vor 450 Zuschauer für die Wachbacher gar nicht gut angefangen, denn bereits nach 14 Minuten lag das Team von Trainer Arben Kaludra mit 0:2 in Rückstand. Die Bietigheimer hatten zwei SVW-Abwehrfehler schonungslos ausgenutzt. Mit zunehmender Spieldauer wurde Wachbach dann immer stärker. Jan Thomas in der 74. und Top-Torjäger Felix Gutsche in der 78. Minute sorgten für den Ausgleich. In der dann notwendigen Verlängerung waren die Wachbacher deutlich präsenter und auch konditionell stärker. Philipp Volkert in der 105. und der eingewechselte Fabian Raupp in der 117. Minute erzielten die Tore zum 4:2. Weiter geht es für die Wachbacher nun am kommenden Samstag. Gegner ist in Künzelsau um 15.30 Uhr die SG Schorndorf. Bild: Robert Stolz