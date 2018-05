Der Traum vom Finale

Anzeige

Gar zu gerne würde der SV Wachbach heute Abend um 18.30 Uhr beim TSV Gerabronn den Traum wahrmachen wollen und wie in der letzten Saison ins Hohenloher Pokalendspiel einziehen. Doch dazu muss er erst den Gastgeber, eine Spitzenmannschaft der Kreisliga A2, aus dem Weg räumen. „Das wird ein echter Prüfstein“, sagt Trainer Arben Kaludra. „Gerabronn hat einen Kader, der in der Bezirksliga eine ordentliche Rolle spielen könnte“.

Gerabronn erst nach der letzten Saison in die Kreisliga A2 aufgestiegen und steht dort auf Anhieb auf Platz zwei in der Tabelle. Kaludra stuft die Mannschaft um Haberlandt, Riedl und Spielertrainer Szabolcs Szvoboda als „spielstarke Truppe ein. Sollte auf dem kleinen Kunstrasenplatz gespielt werden, müssen wir Lösungen finden, um Lücken in der Gerabronner Abwehrverbund reißen zu können“. Mit Joachim Fritsch hat Gerabronn zudem einen Oberliga-erfahrenen Torhüter.

Nach dem Freilos in Runde eins gewann der SV Wachbach gegen den SC Wiesenbach (2:0), die SG Sindringen-Ernsbach (3:0) und den Erfolgen über SV Gailenkirchen-Gottwollshausen (4:1) und den SC Bühlertann (2:1). Die Trainer Arben Kaludra und Tobias Botsch haben nur einen Wunsch: „Wir wollen wieder ins Finale und werden entsprechend fokussiert auftreten“.