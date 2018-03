Der TSV Buchen kommt böse unter die Räder

Anzeige

Tor: 1:0 (73.) Wagner. – Schiedsrichter: Stumpf (Eppingen). – Zuschauer: 150.

Bei relativ gutem Untergrund entwickelte sich zunächst eine kampfbetonte Partie, in der Tormöglichkeiten zu Beginn eher Mangelware blieben. Erst nach rund 20 Minuten wurde es brenzlig im Nassiger Strafraum, doch SV-Keeper Schwind war bei Gelegenheiten von Karsli und auch Gudelj stets auf dem Posten. Auf der Gegenseite klatschte die Kugel an den Pfosten, der Königshöfer Torwart Hönig wäre machtlos gewesen. Im zweiten Durchgang kamen die Einheimischen gegen die recht defensiv eingestellten Gäste immer besser in die Partie und erarbeiteten sich jetzt auch teils klare Chancen. Doch weder Karsli brachte alleine vor dem Gehäuse das Spielgerät unter, als auch Baumann, der knapp scheiterte. Mitte der zweiten Hälfte befreite sich Nassig wieder etwas, ohne jedoch große Gefahr zu entfachen. Genau in dieser Phase schlugen die Messestädter eiskalt zu. Ein geniales Zuspiel von Karsli in die Schnittstelle, und Wagner schloss gekonnt zum 1:0 ab. Im Anschluss versuchten die Nassiger zwar nochmals alles und agierten jetzt deutlich offensiver. Allerdings stand die Abwehr des SVK bombensicher und ließ nichts mehr zu.

Türkspor Mosbach – Schloßau 4:1

Mosbach: Avdispahic, Uslu, Losing, Yarar (30. Akcelik), Götz (57. Cavli), Güler (68. Zeybek), Kaplan, Gül (80. Aslantas), Sen, Saljic, Pasalic.

Schloßau: Trunk, L. Proksch, N. Mechler, Schnorr (46. Schulte), Wolf, R. Prokisch (60. Rechner), D. Link, Scheuermann, Berisha, Ihrig (67. R. Link), S. Mechler (75. Galm).

Tore: 0:1 (9.) R. Prokisch, 1:1 (20.) Gül, 2:1 (42.) Pasalic, 3:1 (56.) Saljic, 4:1 (64.) Pasalic. – Schiedsrichter: Jones (Bad Schönborn). – Zuschauer: 150.

Türkspor Mosbach nahm in der ersten Viertelstunde nicht am Spiel teil. Die Gäste gingen engagiert zu Werke und wurden durch einen Treffer von Robin Prokisch belohnt (9.). Das Tor entstand nach einem Eckball, der abgewehrt wurde, der Schütze stand goldrichtig und vollendete zum 1:0. Eine Flanke von Belmin Saljic in der 14. Minute prallte von der Latte ab und war wie ein Weckruf für die Mosbacher. Einen schön vorgetragenen Spielzug vollendete Serdar Gül aus kurzer Distanz und nach toller Vorarbeit von Ismail Sen zum 1:1-Ausgleich. Vor der Pause kam die Heimelf zu weiteren Möglichkeiten, war aber inkonsequent im Abschluss. Ein weiterer Treffer gelang aber trotzdem noch vor der Pause. Eine Freistoßflanke von Ismail Sen köpfte Torjäger Aldin Pasalic zum 2:1-Halbzeitstand ins Netz. Nach dem Seitenwechsel war Türkspor spielbestimmend, aber Schloßau gab zu keiner Zeit auf und versuchte sein Glück über Konter. In der 56. Minute startetet Aldin Pasalic einen Sololauf, spielte Ismail Sen frei, der mit seiner Flanke das dritte Tor vorbereitete – Belmin Saljic schoss volley zum 3:1 ein. Der schönste Treffer gelang in der 64. Minute Aldin Pasalic. Sein Schlenzer vom rechten Strafraumeck „versank“ unhaltbar im Winkel zum 4:1.

Gommersdorf II – TSV Buchen 5:1

Gommersdorf II: Schmelz, Behringer, Retzbach (70. Holz), Rehrauer (57. Klohe), Stöckel (63. Westphal), Mütsch, Götz (77. Pitz), Gärtner, J. Reuther, T. Reuther, Kaiser.

Buchen: Böhrer, Trabold, Hein, Horst (77. Syan), Münch, Großkinsky, Berberich, Kugel, Kohlmann (57. Erdogan), Makosch (70. Al-Saeedi), Gruslak.

Tore: 1:0 (14.) J. Reuther, 2:0 (23.) Stöckel, 3:0 (34., Elfmeter) Götz, 3:1 (37.) Gruslak, 4:1 (43.) und 5:1 (46.) jeweils Götz. – Schiedsrichter: Alexander Drach (Werbach). – Zuschauer: 55.

Auf tief gefrorenem Untergrund fanden die Gommersdorfer zielstrebiger und besser in die Partie und beherrschten in der ersten Hälfte größtenteils Ball und Gegner. Folgerichtig erzielte nach einer Viertelstunde Julian Reuther das 1:0 nach passgenauer Flanke von Torben Götz. Keine fünf Minuten später erhöhte Tom Stöckel auf 2:0, diesmal auf Vorarbeit von Julian Reuther. Die erste Chance der Gäste hatte nach 30 Minuten D. Gruslak, sein Flachschuss landete aber knapp neben dem Gehäuse. Im Gegenangriff wurde VfR-Akteur Tobias Rehrauer im Strafraum zu Fall gebracht. Torben Götz verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 3:0. Buchen wurde nun etwas mutiger und verkürzte – nach einem schnell ausgeführten Einwurf - durch D. Gruslak mit einem sehenswerten Heber auf 1:3. Noch vor der Pause stellte Gommersdorf den alten Abstand wieder her. Götz war steil geschickt worden, umkurvte Buchens Torwart geschickt und schob ohne Mühe zum 4:1 ein. Eine Minute nach Wiederanpfiff erzielte Götz seinen dritten Treffer an diesem Tag und erhöhte auf 5:1. Sein platzierter Schuss schlug unhaltbar für Böhrer in den Maschen ein. Gommersdorf verwaltete den Vorsprung.

FV Mosbach – Oberwittstadt 0:1

Mosbach: Söhner, Knörzer (57. Schneider), Hiller, Sarrach-Ditté, Bender, Mayer, Diemer (40. Tilsner), Augustin (82. Min. Kern), Kreß, Hinninger (88. Weichel), Ebel.

Oberwittstadt: Hügel, Zeller, Blatz, Walz (92. Heckmann), Schledorn (94. Kern), Rolfes, Sommer (77. Kunkel), Reinhardt, Essig (85. Unangst), Czerny, Zimmermann.

Tor: 0:1 Sommer (26.). – Schiedsrichter: Philipp Becker (Mannheim). – Gelb-Rote Karte: Ebel (63.).– Zuschauer: 60.

Bereits nach fünf Minuten scheiterte Ebel an Torhüter Hügel. Der MFV machte weiter Druck und Bender verfehlte in der 19. Minute mit seinem Schuss knapp das Gästetor. Ab der 20. Minute kam der TSV besser ins Spiel. In der 25. Minute wurde ein Foulspiel an der Seitenauslinie an einem MFV-Spieler nicht geahndet. Der Ball wurde daraufhin in den Strafraum der Heimmannschaft gespielt, wo Sommer nach mehreren Versuchen verschiedener Gästespieler schließlich die Führung erzielte. Mit der Führung im Rücken bekamen die Gäste mehr Sicherheit. Die Versuche des MFV, zum Torerfolg zu kommen, wurden nun zumeist von der gut organisierten Gästeabwehr zunichte gemacht. Schledorn hatte in der 30. Minute die Möglichkeit, aus auf 2:0 zu erhöhen. Sein Schuss ging knapp am MFV-Tor vorbei. Nach der Halbzeit verflachte das Spiel zusehends. Der MFV schwächte sich zudem in der 63. Minute mit „Gelb-Rot“ selbst. Die letzten fünf Minuten hatte es noch mal in sich. Mayer traf die Latte des Gästetors. In der 90. Minute bekam der MFV noch einen Foulelfmeter zugesprochen, doch Torhüter Hügel verhinderte mit seiner Parade den Ausgleich.

