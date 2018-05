Der TTSC holt alle Punkte der Saison

Anzeige

Eubigheim nahm die Partie von Beginn an in die Hand und schraubte das Ergebnis durch P. Jost, P. Zimprich (3x), G. Englert (3x), M. Berger, N. Körtge (2x) in die Höhe.

Buch/B./E./G.II – Höpfingen III 1:1

Der Gast ging in der 20. Minute durch M. Beckert mit 1:0 in Führung.

Durch ein Eigentor eines Höpfingers gelang der SG noch der Ausgleich.

Rippberg /W./G. – TTSC Buchen 2:4

Die SpG musste sich gegen den klaren Meister aus der B1 Klasse Buchen mit 2:4 geschlagen geben.

FSVV Dornberg – Schweinberg II

Der FSV ist nicht angetreten.

