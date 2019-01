Der Verband will ganz nah an die Basis

Bereits seit 2013 suchen Verbands- und Kreisvertreter im Rahmen des Vereinsdialogs noch intensiver den Kontakt zur Basis, um sich aus erster Hand über Fragen, Sorgen und Herausforderungen der badischen Clubs zu informieren. Ab jetzt können sich Vereine auch aktiv für einen Vereinsdialog bewerben.

In den vergangenen Jahren besuchten BFV-Präsident Ronny Zimmermann, Geschäftsführer Uwe Ziegenhagen und die jeweiligen Kreisvertreter rund 80 Vereine, verteilt über das gesamte Verbandsgebiet, und kamen dabei mit vielen Funktionären ins Gespräch. Vom kleinen, in der C-Klasse beheimateten Dorfverein, bis zum gestandenen Kreisligisten – vom Amateurclub, der sich nur durch eine Spielgemeinschaft am Leben halten kann, bis zum Verein mit vier Herrenteams – vom Traditionsclub, der seine Jugendspieler zu Stützen der ersten Mannschaft gemacht hat, bis zum Multikultiverein: Die Verbands- und Kreisvertreter haben den Verantwortlichen aller Vereinstypen unter sämtlichen Diversitätsgesichtspunkten Gehör geschenkt. Für Helmut Mornhinweg, Vorsitzenden des TuS Ellmendingen, war der Vereinsdialog ein voller Erfolg: „Wir konnten die Probleme eines ,Dorfvereins’ ansprechen und bekamen Antworten, Ideen und Vorschläge unkompliziert und kompetent auf Augenhöhe übermittelt.“ Sein Fazit: „Eine sehr angenehme Veranstaltung, in der man schnell feststellt, dass der BFV doch nahe an der Basis ist.“

Jetzt sind die Vereine dran. Sie können sich für einen Vereinsdialog in diesem Jahr bewerben. Im Masterplan sind zwölf Vereinsdialoge pro Jahr festgelegt. 2019 werden drei davon erstmals öffentlich ausgeschrieben. Bewerbungen gehen an vereinsdialog@badfv.de. Die Bewerbung sollte ein kreatives Foto des Vereins und die Antworten auf folgende Fragen enthalten: „Was macht euren Verein besonders? – Welche Themen beschäftigen euch? – Warum soll euer Verein besucht werden?“

Bewerbungsschluss ist der 25. Januar. Vereine, die bereits zum Vereinsdialog besucht wurden, sind von der Ausschreibung ausgeschlossen. Bei mehr als drei Bewerbungen erfolgt im Februar eine kurze Vorstellung aller Vereinskandidaten auf Facebook. Im Anschluss stimmt die Facebook-Community darüber ab, welche drei Vereine den Zuschlag für einen Vereinsdialog erhalten. bfv

