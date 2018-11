Der VfB überwintert an der Spitze

Untersch./K. – Kickers Werth. 2:3

Tore: 0:1 (2.) Matthias Pilsner, 1:1 (15.) Jan Kilian, 1:2 (34.) Okan Cirakoglu, 1:3 (35.) Timo Maier, 2:3 (49.) Adrian Haser. – Schiedsrichter: Wirth (Möckmühl). – Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für einen Akteur der Kickers (75.), Gelb-Rot für einen Akteur der Kickers (82.). – Zuschauer: 150.

Die Gäste kamen gut in die Partie und markierten gegen verschlafene Gastgeber die frühe Führung (2.). Der TSV wurde in der Folge besser und glich nach einer knappen Viertelstunde verdientermaßen aus. Auch hiernach blieb die heimische „Spielgemeinschaft“ am Drücker, schaffte es aber vorerst nicht, einen weiteren Treffer zu erzielen. Stattdessen waren es die Kickers, die mit zwei Kontern in kurzer Zeit eine schmeichelhafte 3:1-Führung erlangten. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis die Platzherren verkürzten (49.). Die Zuschauer sahen nun einen wahren Sturmlauf der Gastgeber, die jedoch immer wieder am gegnerischen Defensivverbund scheiterten. Zwar zappelte der Ball bis zum Abpfiff zwei weitere Male im Netz der Gäste, doch wurden beide Treffer aufgrund einer Abseitsposition und eines vorangegangenen Foulspiels nicht gewertet.

Kreuzwerth. – Großrinderfeld 1:2

Tore: 0:1 (5.) Fabian Michel, 0:2 (25.) Moritz Richter, 1:2 (61.) Luis Müller. – Schiedsrichter: Bischof (Külsheim). – Zuschauer: 50.

Es dauerte nicht lange, bis die Gäste zum ersten Mal trafen. Nach einem langen Einwurf ließ Michel einen Gegenspieler aussteigen und schob aus kurzer Distanz zur Führung ein (5.). Nach einer Viertelstunde kam auch der TSV zu einer ersten Gelegenheit, doch drosch man den Ball aus acht Metern deutlich über den Großrinderfelder Kasten. Zehn Minuten später spielte der TuS einen ansehnlichen Angriff über die rechte Seite, der jedoch von der Kreuzwertheimer Defensive abgefangen wurde. Im Aufbauspiel ging jedoch ein Pass eines TSV-Akteurs an einen Gegenspieler, der querlegte und Richter mustergültig zum 2:0 bediente. Nach der Pause passierte zunächst nur wenig. Die erste gute Gelegenheit im zweiten Durchgang gehörte den Gästen, die es nach einer knappen Stunde nicht schafften, den Ball aus kurzer Distanz im Kreuzwertheimer Tor unterzubringen. Im direkten Gegenzug spielten die Hausherren einen schnellen Angriff nach vorn und verkürzten durch Müller. Bis zum Abpfiff investierte der TSV mehr, doch schaffte er es letztlich nicht mehr, den Ausgleich zu markieren.

Külsheim - Reicholzheim/D. 0:2

Tore: 0:1 (25.) Christian Schlör, 0:2 (80.) Tobias Schumacher.– Schiedsrichter: Icli (Oberlauda). - Zuschauer: 120.

In der Anfangsphase kamen beide Mannschaften zu Möglichkeiten, wobei die Aktionen der Gäste zwingender waren. Nach je einem Lattentreffer auf beiden Seiten war es in der 25. Minute Schlör, der mit einem Lupfer bedient wurde und die Führung markierte. Der FC ließ sich hiervon jedoch nicht beirren und setzte weitere Nadelstiche, die jedoch zu nichts Zwingendem führten. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die „Brunnenstädter“ mehr und mehr die Kontrolle, wobei man nur selten gefährlich im gegnerischen Strafraum aufzutauchen. Zehn Minuten vor dem Ende markierten die Gäste dann das etwas überraschende zweite Tor und brachten den Vorsprung letztlich über die Zeit.

Assamstadt – Schwabh./W. 2:0

Tore: 1:0 (22.) und 2:0 (56.) Andreas Rupp. – Schiedsrichter: Knebel (Elztal). – Zuschauer: 150.

Die Hausherren wirkten von Beginn an engagiert und erarbeiteten sich schnell Einschussmöglichkeiten. Nachdem man in der 22. Minute folgerichtig zur Führung einschoss, entwickelte sich eine rassige Partie mit Offensiv-Aktionen auf beiden Seiten. Nach der Pause verflachte die Begegnung zunächst, bis Rupp in der 56. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 erhöhte. Bis zum Abpfiff hatten die Assamstädter noch die ein oder andere Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen, doch blieb es letztlich beim 2:0.

VfR Gerlachsh. – Umpfertal 4:0

Tore: 1:0 (38.) Bastian Klingert, 2:0 (56.) Marius Mohr, 3:0 (73. )Harun Alp, 4:0 (83.) Mirko Papenhoff. – Schiedsrichter: Ertl (Assamstadt). – Zuschauer: 100.

Nach den eher mauen Ergebnissen der letzten Wochen setzten die Hausherren vor der Winterpause ein Zeichen an die Konkurrenz. Nachdem man in der 38. Minute durch Klingert mit 1:0 in Führung ging, hatte der VfR weitere Offensivaktionen und erhöhte in der 56. Minute auf 2:0. Die Gäste schafften es über die gesamte Spieldauer nicht, den heimischen Keeper zu überwinden. Nachdem Alp eine knappe Viertelstunde vor dem Ende alles klar gemacht hatte, setzte der Absteiger nochmals nach und markierte in der 83. Minute den deutlichen 4:0-Endstand.

Unterbalbach – Brehmbachtal 2:2

Tore: 0:1 (6.) Sören Hofmann, 0:2 (43.) Tim Faulhaber, 1:2 (73.) Lukas Bamberger, 2:2 (89.) Robert Schuster. – Schiedsrichter: Ulrich (Obersulm). – Besonderes Vorkommnis: Rot für Yildirim aufgrund einer Tätlichkeit (FVB, 82.). – Zuschauer: 100.

Nachdem Hofmann früh zur Gästeführung getroffen hatte, wurde auch die DJK engagierter und hatte in der 19. Minute eine gute Chance zum Ausgleich, die jedoch nicht genutzt wurde. Besser machte es Faulhaber auf der anderen Seite, der kurz vor der Pause den Brehmbachtaler Vorsprung ausbaute. Im zweiten Durchgang wollten zunächst keine weiteren Treffer fallen, obwohl die DJK unterbalbach den Gegner immer weiter einschnürte. Nachdem Bamberger eine Viertelstunde vor dem Ende der Partie den Anschluss markierte, wurde die Partie richtig eng. Nach der Hinausstellung eines Brehmbachtaler Spielers (82.), nutzte die DJK Unterbalbach die zahlenmäßige Überlegenheit und glich in der Nachspielzeit zum verspäteten 2:2-Unentschieden aus und holte sich damit noch einen Punkt.

TSV Gerchsheim – SV Nassig/S. II

Die Partie zwischen dem TSV Gerchsheim und dem SV Nassig/Sonderriet II wurde aufgrund eines Schiedsrichterausfalls verlegt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018