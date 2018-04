Derby im Frauenfußball

Anzeige

In der Frauenfußball-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald kommt es am heutigen Samstag um 16 Uhr in Schwabhausen zum Derby zwischen dem TSV Schwabhausen und der SG Dittwar/Tauberbischofsheim. Die Göller-Elf möchte das Spiel unbedingt gewinnen, um sich die Chance im Kampf um die Meisterschaft zu erhalten. Das wird jedoch beim Tabellenachten nicht einfach, denn bei den vergangenen Aufeinandertreffen wurden die Spiele erst in der Schlussphase entschieden, und die teils deutlichen Ergebnisse täuschten über den Spielverlauf hinweg. Zudem steht dem SG-Trainer aufgrund von Abiturprüfungen, beruflichen Verhinderungen und Verletzungen nur ein dezimierter Kader zur Verfügung, der mit seinen Kräften haushalten und taktisch clever agieren muss. sgdt/Bild: Jutta Muck