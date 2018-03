Derby-Motto: „Im Geschäft bleiben“

Anzeige

Mit Ilshofen kommt nun das zweitbeste Auswärtsteam der Liga in die „Jako-Arena“. Aber auch beim TSV läuft es derzeit alles andere als rund. Auf das 3:0 gegen Gmünd folgten zwei Niederlagen gegen Essingen und den Abstiegskandidaten Ehingen-Süd. Nun steht Ilshofen auf dem fünften Tabellenplatz.

Trainer Ralf Kettemann wird mit seiner Mannschaft auf Wiedergutmachung aus sein. Aber das wird nur ein kleines Stück zusätzlicher Motivation für das Derby sein. Das Hinspiel in Ilshofen gewannen die Hollenbacher durch Tore von Nico Nierichlo und Serkan Uygun mit 2:0. Doch gerade Winterabgang Uygun wurde in den ersten Spielen dieses Jahres in der Offensive vermisst. „Jetzt wollen wir den ersten Dreier in diesem Jahr“, sagt Wenninger.

Druck ist vorhanden

Doch auf beiden Mannschaften lastet ein gewisser Druck – durch die eigenen Patzer, aber auch durch die Konstanz der Konkurrenten Tübingen und Gmünd, die auf Rang zwei und drei der Rückrundentabelle hinter dem Überraschungsteam Albstadt stehen. Ilshofen ist mit freilich erst drei Spielen Zwölfter in dieser Abrechnung, Hollenbach sogar nur 14. „Für beide Mannschaften ist es ein richtungsweisendes Spiel. Wer im Geschäft bleiben will, muss punkten“, sagt Wenninger. Ihm werden mit den erkrankten Mario Hüttinger und Arne Schülke sowie Dennis Hutter (Adduktoren-Verletzung) drei Spieler ausfallen.

„Wir müssen 100 Prozent bringen, dann haben wir auch die Möglichkeit als Sieger vom Platz zu gehen.“

