Dertingens Torwart trifft zum 3:3

Anzeige

Unterschüpf/K. – Dertingen 3:3

Tore: 1:0 (5.) Eigentor, 1:1 (10.) Fabian Schüppert, 1:2 (16.) Philip Diehm, 2:2 (22.) Tobias Würzberger, 3:2 (85.) Jens Heissenberger, 3:3 (90.) Steffen Möldner. – Schiedsrichter: Felix Beuchert (Walldürn). – Zuschauer: m120.

Der TSV Unterschüpf/Kupprichhausen bleibt in der Saison 2017/2018 in der Fußball-Kreisliga Tauberbischofsheim vor eigenem Publikum zwar weiter ungeschlagen, musste sich gestern Abend allerdings gegen den gut mitspielenden SV Dertingen mit einem 3:3 begnügen. Dabei erzielte SVD-Torwart Steffen Möldner in der 90. Minute den verdienten Ausgleich für die Gäste, die mit diesem Resultat das Weinfest sicher tüchtig feiern werden.