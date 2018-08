Deutlichen Warnschuss vor den Bug jetzt in Motivation umwandeln

FV Lauda – FC Zuzenhausen 1:5

Lauda: Bornhorst, Neckermann (70. Sen), Greß (57. Kaplan), Schmidt, Lotter, Ondrasch, Fell, Jurjevic (88. Hehn), Ilic (88. Heeg), Heizmann, Gerberich.-

Zuzenhausen: Bing, Himmelhan, Wild (88. Keusch), Teufel (77. Max), D. Zuleger (88. Heinlein), M. Zuleger (77. Siwy), Schattschneider, Bindnagel, Lerch, Müller, Theres.-

Tore: 0:1 (9.) Wild, 1:1 (41.) Ondrasch, 1:2 (70.) M. Zuleger, 1:3 (74.) Teufel, 1:4 (84.) D. Zuleger, 1:5 (90.) Keusch. – Schiedsrichter: Daniel Schäfer (Mudau). – Zuschauer: 180.-

Einen bitteren Abend erlebte Aufsteiger FV Lauda im zweiten Heimspiel der Verbandsliga-Runde. Gegen den überraschend spielstarken und läuferisch überlegenen FC Zuzenhausen verlor der FV Lauda deutlich mit 1:5-Toren, nachdem es zur Pause noch 1:1 stand. Das Unentschieden war aber schon schmeichelhaft und resultierte aus einem Fehler des jungen Gästetorwarts, der einen Ball nicht festhielt. Janik Ondrasch luchste ihm das Leder clever ab und erzielte das erste Tor des FV in der Liga. Bereits in der 9. Minute waren die Gäste durch einen Treffer von Christopher Wild in Führung gegangen, ließen aber in der Folge viele Torchancen zunächst ungenutzt. Ein kerniger Schuss von Nico Ilic in der 34. Minute fand als Abseitstor keine Anerkennung. Der Gastgeber hatte noch weitere kritische Situationen zu überstehen. Die größten Probleme bereitete der leichtfüßige Dominik Zuleger, der erst nach dem Wechsel mit einem verdienten Treffer belohnt wurde. Nach dem Wechsel verlor die Mannschaft um den 39-jährigen Routinier und Co-Trainer Dennis Bindnagel, der drei Jahre für den Regionalligisten Spvgg. Neckarelz kickte, etwas von ihrer Dominanz. Doch der FV Lauda kam nicht richtig in die Zweikämpfe, selten gefährlich vors Gästetor und wurde - im Gegensatz zu den ersten 45 Minuten, in denen die Gäste einige hundertprozentige Chancen versiebten – zwanzig Minuten vor dem Abpfiff für individuelle Fehler durch die weiteren Tore von Marcel Zuleger in der 70., Andre Teufel in der 74., Dominik Zuleger in der 84. und Tobias Keusch in der 90. Minute gnadenlos bestraft. Gäste-Coach Dietmar Zuleger fand, dass der 5:1-Erfolg „kein Tor zu wenig war. Meine Mannschaft hat nach vorne heute einen tollen Fussball gespielt“. Für FV-Coach Marcel Baumann war das Gebot der Stunde, seine niedergeschlagene Mannschaft unmittelbar nach dem Schlusspfiff wieder aufzurichten. Jetzt heißt es für den FV, den vielleicht notwendigen Warnschuss vor den Bug als Motivation für das nächste Auswärtsspiel bei der SG Heidelberg-Kirchheim umzumünzen. ferö

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018