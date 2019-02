DFeB-Athleten ohne Medaillenchance

Am dritten Tag der Kadetten-EM in Foggia hielten sich deutsche Erfolge in Grenzen.

Im Damenflorett belegte als beste deutsche Fechterin Luca Holland-Cunz (TSG Weinheim) den zehnten Platz. Celia Hohenadel (TSG Weinheim) schaffte es unter die besten 32. Für Jennifer Balle (Fechtcentrum Halle) und Renee Oymann (FC Moers) war im 64er Schluss. „Wir sind mit einem jungen Team bei der EM gestartet. Da bleibt uns noch ausreichend Zeit und Entwicklungspotenzial für die nächsten Jahre“, sagte Verbandsnachwuchstrainer Maik Schulz.

Von Degenfechtern schafften drei die Qualifikation für die 64er Direktausscheidung. Sedat Bakay (FC TBB) kam über die 128er Direktausscheidung nicht hinaus. „Wir können mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Wir müssen unseren Fokus auf die langfristige Entwicklung der Fechter legen. Unsere Degenfechter sind motiviert, und das wollen wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen“, sagte VKN-Trainer Jörg Fiedler. dfb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019