„Die beiden aktuell Besten gegeneinander“

Am Wochenende wird sich entscheiden, wer künftig die Landesliga Odenwald regiert. Die FN sprachen mit Thomas Nohe, Trainer des Tabellenzweiten VfR Gommersdorf.

Herr Nohe, konnten Sie sich mit dem VfR beim Aufsteiger Hundheim/Steinbach auf das Schlagerspiel gegen Neckarelz einstimmen?

Thomas Nohe: Hundheim/Steinbach war das erwartet schwere Spiel. Nach dem 2:1 war es bis zum Abpfiff spannend, obwohl der Gastgeber eigentlich keine gute Chance mehr hatte. Gleichzeitig waren wir aber auch nicht in der Lage, das Spiel mit einem weiteren Tor zu entscheiden.

Welche Bedeutung hat das Kräftemessen mit Neckarelz?

Nohe: Das Spiel am Samstag ist natürlich aufgrund der Tabellensituation ein absolutes Spitzenspiel, aber dann doch wieder nur eines von 34 Spielen insgesamt. Ganz klar, es spielen die aktuell zwei besten Landesligamannschaften gegeneinander.

Wie beurteilen Sie die Situation bei den Gästen?

Nohe: Neckarelz will oder muss unbedingt wieder aufsteigen, nachdem man etwas unglücklich in der Relegation scheiterte. Mit Rau aus Kirchheim und Heckmann aus Eppingen wurden Verbandsliga-erfahrene Neuzugänge geholt. Am letzten Tag der Wechselperiode kam noch mit Satilmis ein 18-jähriger Spieler hinzu, der U-16-Nationalspieler der Türkei war. Das zeigt deutlich die Ambitionen und Zielsetzung im Verein, der jahrelang das fußballerische Aushängeschild der Region war.

Wagen Sie einen Tipp?

Nohe: Neckarelz ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Von daher erwarte ich bei sehr guten Rasenverhältnissen ein ansprechendes Spiel, dessen Ausgang sich kaum voraussagen lässt.

Wie sieht es mit Ihrem Kader aus?

Nohe: Ich hoffe mal, dass Jakob Hespelt wieder einsatzfähig ist. Bis auf Silberzahn sowie Stelzer und Christoffer Feger wären dann alle Spieler des Kaders einsatzbereit. ferö/Bilder: her

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018