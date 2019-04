Die „Doppelpacker“ starten durch

Einige Spieler trafen am Wochenende doppelt und erscheinen dadurch neu in der Torjägerliste. In den Profiligen waren dies Ishak Belfodil (Bundesliga) und Andrew Wooten (2. Bundesliga), in den unteren Ligen unter anderem Adrian Vollmer (Oberliga BaWü) und Belmin Karic (Landesliga Odenwald). Auch Marvin Pourie erzielte zwei Treffer und baute damit seine Führung in der 3. Liga aus. Besonders auffällig unter den „Doppelpackern“ ist jedoch Belfodil. Der Hoffenheimer weist mittlerweile stolze elf Rückrundentore auf und hat damit einen großen Anteil an den starken, vergangenen Wochen der Kraichgauer. Den Coup des Spieltags landete aber ein anderer: Jean Romaric Kevin Koffi vom SV Elversberg traf beim 6:2 in Stadtallendorf sogar vierfach und übernahm damit die Spitzenposition in der Regionalliga Südwest.

Bundesliga

21 Tore: Lewandowski (München).

17 Tore: Alcacer (Dortmund), Jovic (Frankfurt).

16 Tore: Kramaric (Hoffenheim), Reus (Dortmund).

15 Tore: Belfodil (Hoffenheim), Poulsen (Leipzig).

14 Tore: Haller (Frankfurt), Werner (Leipzig).

2. Bundesliga

28 Tore: Terodde (Köln).

17 Tore: Hinterseer (Bochum).

16 Tore: Cordoba (Köln).

15 Tore: Klement (Paderborn).

14 Tore: Klos (Bielefeld), Wooten (Sandhausen).

13 Tore: Lasogga (Hamburg), Testroet (Aue).

3. Liga

19 Tore: Pourie (Karlsruhe).

15 Tore: Schäffler (Wehen Wiesbaden).

14 Tore: Kyereh (Wehen Wiesbaden).

13 Tore: Fink (Karlsruhe), Hain (Unterhaching), Proschwitz (Meppen).

11 Tore: Alvarez (Osnabrück).

Regionalliga Südwest

18 Tore: Koffi (Elversberg).

17 Tore: Sulejmani (Mannheim).

16 Tore: Jacob (Saarbrücken).

15 Tore: Kern (Mannheim).

14 Tore: Wekesser (Walldorf).

13 Tore: Jurcher (Saarbrücken).

Oberliga Baden-Württemberg

28 Tore: Sökler (Freiberg).

20 Tore: Dicklhuber (Göppingen).

17 Tore: Tunjic (Stuttgarter Kickers).

14 Tore: Vollmer (Linx).

13 Tore: Haibt (Villingen), Rubio (Linx).

Verbandsliga Baden

22 Tore: Ilhan (Heddesheim).

17 Tore: Dahlke (Sandhausen U23), Stoll (Mutschelbach).

16 Tore: Fetzer (Gartenstadt), Zuleger (Zuzenhausen).

15 Tore: Hocker (Schwetzingen).

13 Tore: Antlitz (Schwetzingen).

12 Tore: Sailer (Sandhausen U23).

11 Tore: Geckle (Bruchsal), Gouras (Walldorf II), Lodato (Heddesheim).

Verbandsliga Württemberg

17 Tore: Glotzmann (Sindelfingen).

16 Tore: Czaker (Hollenbach).

14 Tore: Lekaj (Leinfelden-Echterdingen).

13 Tore: Lulic (Rutesheim).

12 Tore: Nietzer (Dorfmerkingen).

10 Tore: Dilger (Laupheim), Housein (Wangen), Kenniche (Neckarrems), Pöschl (Ehingen-Süd).

Landesliga Odenwald

20 Tore: Schmidt (Gommersdorf).

18 Tore: Moschüring (Grünsfeld).

17 Tore: Heinrich (Höpfingen).

16 Tore: Karic (Neckarelz).

15 Tore: Gärtner (Gommersdorf).

14 Tore: Albert (Grünsfeld), Bundschuh (Hundheim-Steinbach), Rüttenauer (Oberwittstadt).

13 Tore: Schneider (Mosbach).

