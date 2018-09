Die Folgen des Pokalspiels

Gerd Klaus ist nicht mehr Sportlicher Leiter des Fußball-Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05. Der 48-Jährige bot am Freitagmorgen aufgrund des fehlerhaften Spielereinsatzes im Toto-Pokal (wir berichteten) seinen Rücktritt an, diesem Wunsch entsprach Geschäftsführer Markus Wolf. Klaus hatte den FC 05 im Juli 2012 als Trainer in der Bayernliga Nord übernommen. In einer offiziellen Stellungnahme erklärten die Schweinfurter, dass man „trotz des unstrittigen Verstoßes“ von dem Urteil des Sportgerichts Bayern „schockiert“ sei. Weder die Regionalligaordnung noch eine sonstige Satzung, Verordnung oder Bestimmung des Bayerischen Fußballverbandes enthalte eine Vorschrift, „nach welcher bei Vorliegen eines derartigen Verstoßes eine Spielwertung zu Lasten des verstoßenden Vereins erfolgen muss“. pati

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018