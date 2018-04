Die Gier nach dem ersten Sieg treibt weiter an

Anzeige

Noch-Verbandsligist VfR Gommersdorf empfängt am Samstag um 15 Uhr den SV Schwetzingen. Die Partie wird auf dem Nebenplatz der Gommersdorfer Sportanlage angepfiffen, da letzte Woche das Hauptspielfeld abgefräst und anschließend saniert worden war.

Die Serie von vier ungeschlagenen Partien endete vorige Woche durch die zwei Niederlagen am Mittwoch bei der SG Kirchheim (0:3) und am Sonntag beim VfB Gartenstadt (1:3) für die Jagsttäler abrupt. „Trotz der 1:3-Niederlage in Gartenstadt war ein Aufwärtstrend gegenüber dem Auftritt in Kirchheim klar zu erkennen“, sah VfR-Teammanager Daniel Gärtner wieder Fortschritte in der Mannschaft von VfR-Trainer Peter Hogen.

Dieser Trend soll gegen die Barockstädter seine Fortsetzung finden. Schwetzingen wird den Gommersdorfern alles abverlangen, angeführt von Nils Makan, der mittlerweile zwölf Tore erzielt hat. Am achten Spieltag standen sie noch auf dem vorletzten Platz, jetzt sind sie Siebter, welch eine rasante Fahrt nach oben. Am Sonntag verlor die Mannschaft vom SVS-Trainer Michael Köpper aber in Durlach-Aue etwas überraschend mit 1:2. In allen sechs Spielen dieses Jahres war der SVS bis dahin noch ungeschlagen.