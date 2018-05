„Die Gier war zu spüren“

Anzeige

Vier Spieltage vor dem Saisonende hat Eintracht Walldürn die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga Buchen perfekt gemacht. Nach dem 4:1-Erfolg in Seckach begann die große Party-Nacht. Im Interview mit den FN nennt Walldürns Trainer Michael Hackenberg die Gründe für den Titel und die damit verbundene Rückkehr in die Landesliga Odenwald.

Herr Hackenberg, was macht Ihre Stimme? Können wir überhaupt ein Interview führen?

Michael Hackenberg (lacht): Ja, ich habe noch meine Stimme. Aber ein bisschen wundert mich das schon. Ich dachte erst, sie sei im Sportheim liegen geblieben.