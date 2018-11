Die hochkonzentrierte Heimelf dominiert ganz souverän

Assamstadt II – Grünsfeld II 3:2

Tore: 1:0 (8.) und 2:0 (16.) jeweils Jonathan Hügel, 3:0 (35.) Uwe Arnold, 3:1 (43.) Stefan Kordmann, 3:2 (82.) Yannik Konrad. Gelb-Rot: für einen Gästespieler wegen Meckerns.

Die Heimelf begann druckvoll und konnte durch zwei schnelle Treffer von Jonathan Hügel früh in Führung gehen. Als Uwe Arnold nach einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze das 3:0 gelang, schien das die Vorentscheidung zu sein. Die Gäste verkürzten nach einem Fehlpass im Strafraum der Hausherren durch Stefan Kordmann kurz vor der Pause auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste stärker und stellten durch Yannik Konrad den Anschluss zum 3:2 her.

Türk. Wertheim – Pülfringen 1:1

Tore: 1:0 (66.) Furkan Uzun, 1:1 (68.) Normann Pfreundschuh

In einem von der Heimelf dominierten Spiel kam der Tabellenführer mit einem blauen Auge davon. Die Gastgeber zeigten sich hochkonzentriert und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten. Nachdem ihnen außer einem Lattentreffer nichts Zählbares gelang, ging es mit einem 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: dominante Platzherren und eine gut verteidigende Gästeabwehr. Als Furkan Uzun der 1:0-Führungstreffer gelang, war dies der Lohn für eine überzeugende Leistung. Die Gäste taten sich weiterhin schwer, ehe ihnen nach einem Eckball per Kopf durch Normann Pfreundschuh der bis dahin schmeichelhafte Ausgleich gelang.

TBB II/Hochh. – Distelhausen 3:4

Tore: 1:0 Maximilian Redlich, 1:1 Nicolay Zimbelmann, 2:1 Maximilian Redlich, 2:2 und 2:3 jeweils Bernd Mögerle, 2:4 Johann Neuberger, 3:4 Simon Forst. Gelb-Rote Karte: für einen Spieler der Heimelf.

In einer von Anfang an hitzigen Partie begannen die Hausherren druckvoll und erspielten sich leichte Feldvorteile. So war es nicht verwunderlich, dass sie durch Maximilian Redlich auch die 1:0-Führung erzielten. In der Folgezeit wurden die Gäste stärker und konnten glichen durch Nicolay Zimbelmann aus. Wiederum war es Maximilian Redlich, der mit einem satten Weitschuss seine Farben erneut in Front brachte. Die Gäste hielten weiter dagegen und wurden kurz vor der Pause mit dem Ausgleich durch Bernd Mögerle belohnt. Als sich die Platzherren wohl schon in der Kabine wähnten, gelang den Gästen wiederum per Kopf durch Bernd Mögerle die erstmalige Führung. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie etwas. Sie war in der Folge geprägt von zahlreichen Fouls. So bedurfte es eines erneuten Standards, der den Gästen durch Johann Neuberger ihren vierten Treffer bescherte. Denoch zeigten sich die Platzherren weiterhin unbeeindruckt und stellten durch Simon Forst nochmals den Anschluss her. Wie der Berichterstatter weiter mitteilte, eskalierte die Situation nach Spielende. Unter anderem sei es zu Tätlichkeiten und Beleidigungen gekommen.

SpG Witt./Zi. – 1. FC Umpfert. II 4:0

Tore: 1:0 (31.) Christopher Sack, 2:0 (40.), 3:0 (45.) und 4:0 (55.) jeweils Benedikt Molitor.

Die Gastgeber taten sich anfangs sehr schwer gegen eine gut eingestellt Gästeelf. Etwas glücklich fiel nach einer halben Stunde das 1:0 durch Christopher Sack, dessen verunglückte Flanke sich hinter dem Torhüter ins Netz senkte. Als Benedikt Molitor nach jeweils schönen Spielzügen zwei weitere Treffer gelangen, war das der Pausenstand und gleichzeitig die Vorentscheidung. Benedikt Molitor stellte den 4:0.Endstand her.

Kickers Werth. II – Rauenb./B. 2:2

Tore: 0:1 (2.) Tobias Sommer-Bucher, 1:1 (25.) , 2:1 (28.) jeweils Marc Strauß, 2:2 (68.) Tobias Sommer-Bucher.

Die Heimelf wurde von der ersten gelungenen Aktion der Gäste kalt erwischt und geriet schnell in Rückstand. Trotz dieses Schocks ließen sich die Platzherren nicht beirren und hielten voll dagegen. Lohn hierfür war der bis dahin hochverdiente Ausgleich durch Marc Strauß. Als dem gleichen Spieler nur wenige Minuten später der zweite Treffer gelang, war die Partie gedreht. Nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren durch Konter weiter gefährlich. So bedurfte es eines Abstaubertors durch Tobias Sommer-Bucher, um der SpG Rauenberg/Boxtal das Remis zu sichern.

SpG Wind./Schw. II – FC Eichel 1:1

Tore: 0:1 (27.) Alexander Helfenstein, 1:1 (60.) Michael Weber.

Die Heimelf begann die Partie engagiert. Mitte der ersten Spielhälfte übernahmen die Gäste das Geschehen und erzielten folgerichtig durch ihren Goalgetter Alexander Helfenstein die 1:0-Führung, was gleichzeitig auch den Pausenstand bedeutete. Nach dem Wechsel wurden die Platzherren stärker und markierten nach einer Stunde durch Michael Weber den verdienten Ausgleich.

SpG Dittwar/H. – SpG Welzb. 0:2

Tore: 0:1 (35.) Dominik Sieron, 0:2 (51.) Michael Gütter.

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften erst mal ab, ehe die Gäste das Kommando übernahmen. Die Heimelf hielt gut dagegen. Als Dominik Sieron nach einem schönen Fernschuss das 1:0 gelang, war dies auch der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gäste weiterhin das Geschehen und erhöhten durch Michael Gütter auf 2:0 – den Endstand.

