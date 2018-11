Die Jagsttäler sind gefordert

Der Spieltag wird bereits am Samstag mit einem Duell zwischen zwei Tabellennachbarn eröffnet. Gommersdorf III hat die drittbeste Offensive der Liga und trifft nun auf die zweitbeste Defensive. Mit einem Sieg können die Jagsttäler an der SpG Mudau/S. II vorbeiziehen. Ebenfalls am Samstag empfängt der bisher noch ungeschlagene Spitzenreiter den Tabellenvierten. Zehn Punkte weniger auf dem Konto hat Krautheim/Westernhausen II. Schafft es die SpG dem VfB Sennfeld/Roigheim II die erste Saisonniederlage zuzufügen oder geht man ungeschlagen in die Winterpause?

Durch den Sieg gegen Gommersdorf III hat sich Götzingen/Eberstadt II endgültig im Spitzentrio festgesetzt. Dabei stach besonders Julian Süssenbach heraus, der alle drei Tore erzielte und nun Toptorjäger der Liga ist. Sein Team stellt außerdem die beste Offensive. Ob auch gegen die SpG Adelsheim/O. II Tore fallen, wird man sehen.

Das Kellerduell an diesem Spieltag bestreitet die SpG Bofsheim/Osterburken III gegen den FC Schweinberg II. Die Gäste spielten zuletzt unentschieden, punkteten aber auswärts bisher noch nicht. Auf heimischem Platz holte die SpG bislang vier Zähler. Mit einem Sieg kann der FCS II zumindest an Punkten mit der Heimelf gleichziehen. mg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018