Besonderer Gast: Die Kickers kommen nach Gommersdorf. © Frank Scheuring

Éin besonderes Spiel findet am kommenden Mittwoch, 5. September (18.30 Uhr), in Gommersdorf statt. Der Drittligist FC Würzburger Kickers spielt gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Anlass dazu ist die Eröffnung des renovierten Hauptspielfeldes. Ab Mitte April wurde der alte Rasen abgefräst, Drainage und Beregnungsanlage auf Höhe gebracht. Dann wurde der rasen eingesät. Unter der Leitung von Ehrenvorsitzendem Hubert Gerner und vielen freiwilligen Helfern war innerhalb einer Woche die Sanierung erledigt. Um der Würdigung dieser Maßnahme den richtigen Rahmen zu geben, machten sich die Gommersdorfer Verantwortlichen schon seit Anfang des Jahres und dann nach der Fertigstellung ihre Gedanken. Nach vielen Gesprächen kam das für Gommersdorf überragende Event dann zustande. Vorverkaufsstellen sind in Krautheim bei Schreibwaren Keilbach, Götzstraße 38, und Volksbank Krautheim, Götzstraße 31 sowie bei Tabakwaren & Toto Lotto Keilbach, Hauptstraße 10, in Tauberbischofsheim (Erwachsene sieben Euro, ermäßigt vier Euro). An den Tageskassen kosten Erwachsene acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Jugendliche unter 16 Jahre haben freien Eintritt. Die Tageskassen sind ab 17 Uhr geöffnet. eb

