Die letzten vier Teams in der Tabelle in direkten Duellen

Zwei Lokalkämpfe stehen auch im Fußball- Altkreis Mergentheim auf dem Spielplan: Der TSV Laudenbach erwartet den SV Rengershausen, die SGM Taubertal/Röttingen II empfängt in Röttingen die SGM Markelsheim/Elpersheim zum Kellerduell. In einer weiteren Begegnung zweier Teams aus dem unteren Tabellendrittel stehen sich der TSV Blaufelden und die SGM Weikersheim/Schäftersheim gegenüber.

SV Mulfingen II – SV Edelfingen (Hinspiel 1:6): Der SV Mulfingen II knüpfte bislang (noch) nicht an die ansprechenden Leistungen der vergangenen Saison an, die die bislang erfolgreichste in den fünf Jahren der Zugehörigkeit zur Kreisliga B4 Hohenlohe war. Nur vier seiner 14 Spiele gewann der Tabellenelfte. Alles andere als ein souveräner Auswärtserfolg des Spitzenreiters wäre eine faustdicke Überraschung, schließlich verließ der übermächtige SVE mit Ausnahme des 0:0 beim Tabellenzweiten FC Billingsbach in allen Begegnungen als Sieger den Platz und marschiert ungefährdet Richtung A3.

TSV Schrozberg – FC Billingsbach (Hinspiel 2:2): Nach dem Abstieg aus der A3 hat sich der FC Billingsbach ganz gut gefangen und ist erster Anwärter auf Relegationsplatz 2. Um diesen allerdings letztlich auch zu erreichen, muss die Brümmer-Truppe (29 Punkte) in der Rückrunde alle Register ziehen – denn mit dem TSV Hohebach (27) sowie dem SV Harthausen und dem SV Wachbach II (je 26) sitzen ihr gleich drei Verfolger ganz dicht im Nacken. Wenn der TSV Schrozberg auch im vierten Jahr seiner Zugehörigkeit zur B4 insgesamt erneut nur Mittelmaß ist, kann das unberechenbare Team von Thorsten Arbanas an einem guten Tag eine ganz harte Nuss für jeden Gegner sein. Nach dem 2:2 im Hinspiel rechnet sich der TSV auch in dieser Neuauflage des Lokalderbys etwas aus, zumal die Gäste in ihren letzten Spielen vor der Winterpause etwas nachgelassen haben.

SGM Creglingen II/Bieberehren – TSV Hohebach (Hinspiel 0:6): Der TSV Hohebach hatte am Ende der Vorrunde Sand im Getriebe und verlor zwei seiner letzten fünf Spiele. Dennoch sind die Jagsttäler noch voll dabei im Relegationsgeschäft. Nun muss das Team von Marcel Feuchtmüller und Christian Wahl beim Tabellenneunten in Creglingen antreten und hofft natürlich auf alle drei Zähler an der Tauber. Ganz so leicht wie in der Vorrunde wird es die SGM Creglingen II/Bieberehren dem Tabellendritten aber nicht wieder machen. Nach schwachem Start haben sich die Platzherren mittlerweile in der B4 akklimatisiert, auch wenn es in den letzten Begegnungen wieder Rückschritte gab. Der SV Edelfingen war am vorigen Wochenende eine Nummer zu groß für die SGM. Dies waren die Grün-Weißen allerdings auch für den TSV Hohebach, der zum Vorrundenabschluss vom SVE mit 7:2 abgefertigt wurde.

SGM Westernhausen/Krautheim II – SV Harthausen (Hinspiel 0:4): Auch der SV Harthausen musste in seinen letzten Begegnungen vor der Winterpause gewaltig Federn lassen: Nur zwei Siegen stehen drei Niederlagen in den letzten fünf Partien gegenüber. Beim Tabellenvorletzten SGM Westernhausen/Krautheim II ist für den Tabellenvierten ein Auswärtssieg Pflicht. Die Jagsttäler blieben bislang deutlich hinter den Erwartungen zurück und holten insgesamt nur magere sieben Punkte. Nach dem 1:0- Heimsieg am ersten Spieltag gegen das aktuelle Schlusslicht SGM Markelsheim/Elpersheim II war das jüngste 1:1 im Kellerduell gegen Taubertal/Röttingen II erst der zweite zählbare Erfolg vor eigenem Publikum. Der SVH ist in Westernhausen klarer Favorit.

TSV Laudenbach – SV Rengershausen (Hinspiel 1:2): Der TSV Laudenbach verabschiedete sich mit drei Siegen in die Winterpause. Mit dem Nachholspiel in Markelsheim in der Hinterhand, weisen die Vorbachtäler nun eine ausgeglichene Bilanz auf und haben zwei Zähler weniger auf dem Konto als ihr Gast, der ein Spiel mehr absolviert hat. Den SV Rengershausen trennen sechs Punkte von Relegationsplatz 2, den TSV Laudenbach acht – eine kleine Chance besteht also für beide noch. Die Tabellennachbarn werden sich wie im Hinspiel einen spannenden Kampf mit offenem Ausgang liefern. Der Platzvorteil spielte in diesen Altkreisduellen bislang eigentlich nie eine Rolle.

TSV Blaufelden – SGM Weikersheim/Schäftersheim II (Hinspiel 3:3): Kopf an Kopf schlossen die SGM Weikersheim/Schäftersheim II und der TSV Blaufelden die vergangene Saison auf den Rängen 11 und 12 ab. Ein einstelliger Tabellenplatz war außer Reichweite. In dieser Saison stehen die Chancen, dieses Ziel zu erreichen, für beide Teams erheblich besser, schließlich hat der Tabellenneunte SGM Creglingen II/Bieberehren nur zwei Punkte mehr als die Weikersheimer, die zudem ein Spiel weniger absolviert haben. Dem TSV Blaufelden fehlen lediglich drei Zähler zu Platz 9. Nach dem Remis im Hinspiel ist auch die Partie am Sonntag in Blaufelden völlig offen.

SGM Taubertal/Röttingen II – SGM Markelsheim/Elpersheim II (Hinspiel 1:1): Das Kellerduell des 17. Spieltages gibt es in Röttingen, wo der Drittletzte das alleine noch sieglose Schlusslicht zu Gast hat. Lediglich drei Pünktchen verbuchte die SGM Markelsheim/Elpersheim II in ihren bislang 13 Spielen. Die Unterfranken unterbieten die Offensivschwäche ihrer Gäste (13 Tore) noch, haben sich aber mit nur elf Treffern immerhin neun Zähler gesichert. Können sie nun in Röttingen wie beim klaren 3:0 im Vorjahr ihren Heimvorteil nutzen oder gelingt den Gästen endlich der erste Saisonsieg? H.W.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018