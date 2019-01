Die Lizenz steht auf dem Spiel

Angespannt: Die finanzielle Situation beim 1. FC Kaiserslautern bleibt weiter angespannt. Laut einem Bericht des SWR stehen die Verantwortlichen am Betzenberg daher aktuell in Verhandlungen mit einem Investor aus Osteuropa und Luxemburg. Denn es fehlen weiterhin zwölf Millionen Euro in der Kasse. Eben jene Summe wird aber benötigt, um auch in der kommenden Saison eine Drittligalizenz zu erhalten. „Es gibt momentan Gespräche, aber keine Unterschrift. Aktuell zählt nur noch eines, die Lizenz für die nächste Drittligasaison. Aber ich bin nicht weniger optimistisch als im vergangenen Jahr. Und damals haben wir die Lizenz gekriegt“, gibt sich FCK- Aufsichtsratsvorsitzender Patrick Banf kämpferisch. Zudem lässt Banf durchblicken, dass eine Verlängerung oder sogar eine Neuauflage der „Betze-Anleihe“ für Entlastung der FCK-Finanzen sorgen könnte. Jene 6,7 Millonen Euro, die der 1. FC Kaiserslautern im August 2019 zurückzahlen muss. Jedoch gehen Experten davon aus, dass nur Papiere für rund zwei Millionen Euro tatsächlich von FCK-Fans gezeichnet werden. Transfersperre: Beim FSV Zwickau schrillen weiter die Alarmglocken. Bis 23. Januar muss der FSV bekanntlich 670 000 Euro auftreiben, welche der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Zuge der Nachlizenzierung gefordert hatte. Allerdings scheinen die Schwäne dabei aktuell auf der Stelle zu treten. „Wir müssen noch den kompletten Betrag auftreiben“, rechnet Christian Breiner mit einem Kampf gegen die Uhr: „Es wird eine Geschichte bis kurz vor knapp. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir es hinbekommen.“

Weiter mahnt der Zwickauer Geschäftsführer gegenüber TAG24: „Alle Beteiligten wissen Bescheid und kennen den Ernst der Lage. Jetzt muss noch eine Lokomotive her, die vorangeht und die anderen Partner und Geldgeber mitzieht. Das wäre wichtig. Wir haben aber auch einen Plan B in der Schublade, der die Aufnahme von Fremdkapital vorsieht.“ Allerdings wurden die Westsachen im Zuge des Nachlizenzierungsverfahrens von Seiten des DFB mit einer Transfersperre für die Winterpause belegt. Diese gilt so lange, bis der Nachweis der fehlenden 670 000 Euro erbracht worden ist.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019