Die Lizenz zum Pfeifen

Anzeige

Nachwuchsarbeit ist nicht nur im Spieler-, sondern auch im Schiedsrichtersegment wichtig. Als Referee muss man zwar Verantwortung übernehmen, doch bietet das Hobby auch viele Chancen.

Folglich bietet die Schiedsrichtervereinigung Buchen wieder Lehrgänge an und bezieht die angehenden Teilnehmer bereits in die Planung der Ausbildung ein. „Wir starten immer mit einem gemeinsamen Abend, an dem wir zusammen mit den Teilnehmern den weiteren Fahrplan festlegen“, erklärt Lehrwart Heiko Link. „Als Starttermin haben wir den 27. April um 18 Uhr ins Auge gefasst, richten uns aber auch hierbei gerne nach den Teilnehmern.“

„E-Learning“

Die Ausbildung der Jung-Referees wird weitgehend über sogenanntes „E-Learning“ organisiert. Dazu kommen vier bis fünf kurze Präsenzphasen, die meist am Abend stattfinden. Dazwischen können die Teilnehmer das Gelernte aufarbeiten und verinnerlichen. Der Lehrgang schließt mit einem schriftlichen Regel-Test ab, mit dessen Bestehen man offizieller DFB-Schiedsrichter ist.