Die Offensiv-Hilfe für den SVN kam erst während der Winterpause

Robern: Bechtold, Bangert, Kohl, Weiss, D. Connell, Schork, Gottelt (59. Hasselbach), Bauer (69. Albert), Irmler (74. Throm), Münch, Angel

Neunkirchen: Strein, M. Knörzer, Neid (90. Körmös), Burkhard, F. Knörzer, Homoki, Eiermann, Trabold, Zeybek (86. Gawelczyk), Leibfried (46. Schilling), Jilka (80. von Kampen).

Tore: 0:1 (38.) Zeybek, 0:2 (45.) Zeybek, 0:3 (56.) Schilling, 1:3 (61.) Hasselbach. – Schiedsrichter: Fatih Kerem Icli (Lauda). – Zuschauer: knapp 900 in Schefflenz.

Verkehrte Welt nach dem Relegationsspiel des SV Robern gegen den SV Neunkirchen (der Spielbericht steht seit Samstag online): Während die Spieler des Siegers Neunkirchen nach dem Abpfiff relativ zügig in der Kabine verschwanden, ließ sich der Verlierer SV Robern von den zahlreich mitgereisten Fans noch lautstark feiern. „Das war für uns eigentlich nur ein Bonusspiel, um die tolle Runde abzuschließen. Wir hätten natürlich auch gerne gewonnen, aber der 3:1-Sieg für Neunkirchen war schon verdient“, sagte SVR-Trainer Heiko Throm.

Der SV Neunkirchen stand vor Spielbeginn als 14. der Landesliga Odenwald natürlich mehr unter Druck und hat nun die erste Hürde auf der Mission Klassenerhalt geschafft. Neunkirchens Coach Antonio Iannello: „Solche Spiele sind immer Kopfsache. Wir müssen gewinnen und haben mehr zu verlieren, als der Gegner, der eigentlich nur aufsteigen kann.“ Ausschlaggebend für den Erfolg des SV Neunkirchen waren die beiden Treffer von Kerim Zeybek in der ersten Hälfte. „Kerim kam erst in der Winterpause zu uns, war dann längere Zeit nicht fit. In den letzten zwei, drei Spielen in der Landesliga hat er uns auch schon sehr geholfen. Wir sind froh, dass er bei uns ist“, so Iannello über seinen Goalgetter. Im entscheidenden Spiel um den letzten verbleibenden Platz in der Landesliga Odenwald trifft der SV Neunkirchen nun am kommenden Samstag auf den FC Schloßau. „Schloßau kenne ich in- und auswendig“, so Iannello.

Die Party hat sich der SV Neunkirchen für nächste Woche aufgehoben. Der SV Robern feierte auf dem heimischen Sportfest dann im Grunde für beide Teams.

