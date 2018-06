Die Punkte sind jetzt endgültig weg

Anzeige

Vor wenigen Tagen wurde beim ebm-papst-Bezirkspokalendspiel in Igersheim der SV Wachbach für sein vorbildliches faires Verhalten im Halbfinalspiel am 2. Mai in Gerabronn durch Spieler und Verantwortliche des TSV Gerabronn ausgezeichnet. Jetzt hat die Vergangenheit den SV Wachbach eingeholt – allerdings zuungunsten des SV Wachbach.

Am 15.April spielte der SV Wachbach am 23. Spieltag der Bezirksliga Hohenlohe beim TSV Neuenstein. Nach der regulären Spielzeit gewann der SV Wachbach das Spiel mit 2:0. Am 22.April erhielt der SV Wachbach über das Hohenloher Sportgericht per E-Mail eine Mitteilung, dass der TSV Neuenstein Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt hatte.

Was war geschehen? Vor jeder Begegnung müssen über das Online-Portal „dfb.net“ die Mannschaftsaufstellungen inklusive Auswechselspieler eingegeben und freigegeben werden. Dann führt der Schiedsrichter eine „virtuelle Passkontrolle“ durch. Beim Vorlesen der Aufstellungen durch den Stadionsprecher des TSV Neuenstein fiel dem SV Wachbach auf, dass versehentlich ein A-Juniorenspieler, der als Auswechselspieler nominiert war, vergessen wurde, ins „dfb.net“ einzutragen. Das Spiel hatte schon begonnen.