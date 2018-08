Die Regionalliga ist das Fernziel

Spätestens in vier Jahren möchte der Würzburger FV in der Fußball-Regionalliga Bayern antreten. Für dieses Projekt möchte sich der Verein von der Mainaustraße strukturell in allen Bereichen neu aufstellen und ruft das Projekt „WFV – #WirFürVier“ ins Leben.

Doch erst einmal will die Mannschaft von Trainer Marc Reitmaier (einst Spieler beim FV Lauda) heute im bayerischen Verbandspokal den Stadtrivalen FC Würzburger Kickers bezwingen. Beginn ist um 18.15 Uhr im Stadion an der Mainaustraße.

„Die Regionalliga ist eine interessante Liga mit attraktiven Mannschaften. Es wird eine absolute Bereicherung für die Stadt und die sportbegeisterten Menschen in der Region Würzburg sein, wenn wir diese Teams an der Mainaustraße beim WFV willkommen heißen dürfen“, betont Michael Hemmerich, Vorstand Finanzen bei den Blau-Weißen. Dieser geht davon aus, dass sich das Budget in der Regionalliga auf mindestens 400 000 Euro belaufen würde. Aktuell beträgt der Gesamtetat des Würzburger FV in der Bayernliga rund 200 000 Euro.

Größere Sorgen bereitet den WFV-Verantwortlichen dabei die heimische Sepp-Endres-Sportanlage. Denn in der Regionalliga muss jeder Verein ein Fassungsvermögen von mindestens 2500 Zuschauern, davon mindestens 100 überdachte Sitzplätze, vorweisen. Momentan beträgt das Fassungsvermögen knapp 1500 Zuschauer. Ebenso müsste auch ein funktionierendes Verkehrskonzept und Sicherheitskonzept vorgelegt werden.

Dagegen betont Marketing-Vorstand Matthias Zink: „Diese Aufgaben wären nicht unlösbar. Denn bei einer Prüfung im Jahr 2017 wurde die Spielstätte vom Verband schon einmal für regionaltauglich erklärt.“ Auch deshalb hofft man beim Würzburger FV auf weitere tatkräftige Unterstützung von Sponsoren, um am Ende dieses ehrgeizige Projekt realisieren zu können. Erste Ideen wurden diesbezüglich bereits umgesetzt. So wurde vor Saisonbeginn, neben einem neuen Logo, mit „Uhlsport“ auch ein neuer Ausrüster präsentiert. pati

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018